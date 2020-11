Quais os mitos e verdades sobre o câncer de próstata? Veja ao vivo

Mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). De acordo com o órgão, a estimativa é que tenhamos em 2020, 6.130 novos casos da doença na Bahia, já em Salvador, o número de novos casos será de 1.090. Para falar desse contexto o programa Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (24) recebe, às 18h, o urologista Frederico Mascarenhas (@dr.fred_urologia)

O urologista é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e da Associação Americana de Urologia. Chefe do Serviço de Urologia e Residência de Urologia do Hospital São Rafael (@saorafaelbahia) .

Frederico é também especialista em Cirurgia Robótica e Laparoscópica. O médico conversará com o jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier), especializado em Jornalismo Científico pela Ufba.