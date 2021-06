Qual é a cara do Vitória na Série B do Brasileiro?

Quatro meses após a temporada 2021 ser iniciada, o Vitória segue em busca do time ideal. O rubro-negro está passando por experiências e ajustes no começo da Série B do Campeonato Brasileiro e as escalações confirmam isso: a formação da equipe não foi repetida em nenhuma das seis rodadas disputadas. A mudança de treinador desponta como principal fator responsável. Há apenas duas semanas no cargo, Ramon Menezes tenta encontrar as peças certas.

Todos os setores do time sofreram alteração nesse primeiro tiro curto da competição e a falta de regularidade de produção em campo tem seu preço. Com somente seis pontos somados, fruto de duas derrotas, três empates e um triunfo, o Vitória ocupa a 12ª posição, a dois pontos da zona de rebaixamento. A distância para o G4 é de quatro pontos. Como a 6ª rodada ainda será encerrada, a classificação pode sofrer mudança.

O zagueiro Marcelo Alves é o único jogador que começou e terminou os seis jogos na Série B. O volante Gabriel Bispo também esteve presente em todas as partidas, mas foi substituído no decorrer de três.

O sistema defensivo não sofreu só variações de peças, mas também de esquema tático. Nas duas partidas que comandou fora de casa na Série B, Ramon Menezes escalou o Vitória com três zagueiros, apesar de ter aberto mão de um deles no decorrer de ambas. O mesmo aconteceu contra o Internacional, pela Copa do Brasil, na estreia do treinador.

Revelado na Toca, Mateus Moraes foi o escolhido para transformar a dupla formada por Marcelo Alves e Wallace em trio no empate de 0x0 com o Remo, em Belém, e na derrota por 1x0 contra o Coritiba, em Curitiba, esta na última terça-feira. No primeiro, acabou substituído pelo meia Eduardo e no segundo pelo atacante Ygor Catatau.

A mudança no gol se deu porque Ronaldo se contundiu. Até então titular absoluto, o goleiro viu outro prata da casa se firmar no posto. Atualmente, Lucas Arcanjo é o dono da camisa 1 e Ronaldo é opção no banco.

Na lateral direita, a alteração também ocorreu por ordem médica. Após ser titular nas três primeiras rodadas, Raul Prata lesionou a panturrilha e ainda não se recuperou. Gabriel Inocêncio foi o primeiro a ser escolhido para substituí-lo, mas não fez boa estreia e, por isso, Cedric assumiu o posto nos dois últimos jogos.

Titular absoluto quando o time era treinado por Rodrigo Chagas, Pedrinho também deixou a lateral esquerda por conta de lesão. Desde que assumiu, Ramon Menezes tem alternado a preferência com Roberto, que passou a ter mais espaço.

O primeiro volante já estava definido mesmo antes da Série B começar. Gabriel Bispo, no entanto, é a única peça fixa do meio-campo. Pelo setor passaram outros seis atletas neste começo de Série B. Pablo Siles e Soares parecem ter ganhado a confiança do novo treinador e foram titulares juntos nas últimas três rodadas. João Pedro, Fernando Neto, Bruno Oliveira e Eduardo também tiveram chance.

O ataque foi escalado por Rodrigo Chagas com Guilherme Santos, Samuel e David nas duas primeiras rodadas. Ramon optou por Ygor Catatau em vez de David em seu primeiro jogo na Série B. Depois, passou a usar apenas dois atacantes. Primeiro, David formou dupla com Samuel. Já nos últimos dois jogos, ele fez parceria com Dinei, que se tornou a referência na área.

As escalações do Vitória na Série B 2021:

Guarani 1x1 Vitória - 1ª rodada

Ronaldo, Raul Prata, Marcelo Alves, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro (Fernando Neto) e Soares (Bruno Oliveira); Guilherme Santos (Ygor Catatau), Samuel (Samuel Granada) e David. Técnico: Rodrigo Chagas.

Vitória 0x1 Náutico - 2ª rodada

Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo (Bruno Oliveira), Fernando Neto (Dinei) e Soares (Eduardo); Guilherme Santos (Ronan), Samuel e David (Pablo Siles). Técnico: Rodrigo Chagas.

Vitória 0x0 Operário-PR - 3ª rodada

Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Pablo (Pedrinho) e Eduardo (Cedric); Guilherme Santos (Soares), Samuel (Dinei) e Ygor Catatau (David). Técnico: Ramon Menezes.

Remo 0x0 Vitória - 4ª rodada

Lucas Arcanjo, Gabriel Inocêncio (Cedric), Marcelo Alves, Wallace, Mateus Moraes (Eduardo) e Roberto (Pedrinho); Gabriel Bispo, Pablo Siles e Soares; David (Guilherme Santos) e Samuel (Dinei). Técnico: Ramon Menezes.

Vitória 3x1 Brusque - 5ª rodada

Lucas Arcanjo; Cedric, Marcelo Alves, Wallace e Roberto (Pedrinho); Gabriel Bispo (Ygor Catatau), Pablo Siles, Fernando Neto (Bruno Oliveira) e Soares (Guilherme Santos); David e Dinei (Samuel). Técnico: Ramon Menezes.

Coritiba 1x0 Vitória - 6ª rodada

Lucas Arcanjo, Cedric, Marcelo Alves, Wallace, Mateus Moraes (Ygor Catatau) e Pedrinho (Roberto); Gabriel Bispo (Guilherme Santos), Pablo Siles e Soares (Bruno Oliveira); David e Dinei. Técnico: Ramon Menezes.