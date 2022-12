Qual é a melhor época do ano para viajar para o Brasil?

Algumas pessoas escolhem realizar estas viagens de forma planejada, podendo prever todo tipo de imprevistos ou cenários possíveis, escolhendo o hotel perfeito e a época certa do ano. Outros escolhem um modelo de viagem improvisado, optando por um destino sem muita informação prévia.

Ambas as formas de viajar são válidas, porém, com uma delas é possível fazer melhor uso do tempo e do dinheiro, evitando situações como feriados ou condições climáticas que possam aumentar o valor de suas férias.

Cada destino tem seus segredos, aqueles que, se você os conhece, o ajudam a otimizar seus dias de folga, tirar proveito de promoções, etc. O Brasil tem seus próprios segredos e neste artigo queremos que você os conheça para que sua estadia no país seja inesquecível.

Brasil: Um país com um grande território

As atrações de um destino podem ser variadas. Por um lado, você pode se deparar com férias que são celebradas de certa forma lá e que naturalmente atraem muitos turistas.

Por outro lado, existem outras condições, como o clima ou fatores naturais, que também podem se tornar um ponto de atração e aumentar a demanda por esse lugar em determinadas épocas do ano.

Não obstante, quando se fala do Brasil, é importante ter em mente que aquele que pode ser o momento ideal para visitar uma cidade ou setor pode não ser o momento ideal para outras áreas do país. O território é tão grande que estas condições variam muito em diferentes cidades.

Na baixa temporada os preços das bebidas e dos alimentos são mais em conta

Datas especiais

Se você quiser viajar dentro do Brasil, você deve estar ciente de algumas datas que, embora um pouco caras, valem a pena ver.

A primeira e uma das mais famosas é a passagem de ano, uma celebração que ocorre em diferentes partes da costa. Também conhecido como Réveillon, é uma data que reúne milhares e milhares de pessoas para dar as boas-vindas ao novo ano na praia.

As pessoas se vestem de branco e se reúnem com a família e amigos para se despedir do ano velho e assistir à exibição de fogos de artifício que é realizado desde o mar.

Embora muitas praias recebam este tipo de celebração, o Rio de Janeiro é sem dúvida a mais emblemática de todas e a que mais atrai a pessoas do mundo todo.

Outra data semelhante em termos de comparecimento é o Carnaval. Este festival é celebrado em todo o mundo, mas aqui no Brasil ele é vivido de uma maneira diferente. As cores, as danças e a música nas ruas fazem desta festa um evento único de duração prolongada.

Entretanto, se você quiser participar de qualquer uma das duas datas, é difícil improvisar. Além do fato de que você acabará pagando muito, provavelmente não conseguirá encontrar hospedagem em um hotel se esperar até o último minuto.

Em qualquer caso, embora provavelmente você esteja ligado a estas condições, verá que são dois bons momentos para viajar pelo país.

Procure saber se chove no destino na data que pretende viajar

Defina o seu destino

Agora bem, se nenhuma dessas datas é de seu interesse e você só quer conhecer diferentes lugares do país, a primeira coisa que deve ser esclarecida é o tipo de viagem que você quer fazer, ou seja, se você preferir estar na praia, na cidade, ou visitar a selva amazônica ou ainda praticar um determinado tipo de esporte.

Cada um desses destinos tem necessidades diferentes e, portanto, isso definirá a época do ano, o tipo de roupa e outros acessórios que você precisará levar para aproveitar seus dias de folga.

As temperaturas

Como já mencionamos, o clima no Brasil é um fator que varia muito facilmente, dependendo das diferentes áreas do território.

Dezembro, janeiro, fevereiro e março são os meses com as temperaturas mais altas, e para os amantes da praia, as cidades costeiras são uma grande atração. Entretanto, deve-se ter em mente que a umidade é outro fator que é muito intenso durante estes meses e que pode ser muito opressivo entre 11h e 15h.

Durante esses meses, tanto as cidades do sul quanto as do norte recebem um grande número de turistas. É considerado alta temporada, portanto, os preços dos hotéis, restaurantes e passeios provavelmente serão mais altos do que o normal.

Porém, se você quiser evitar os meses quentes, mas ainda aproveitar a temporada de praia, então você pode querer viajar entre abril e novembro. Tenha em mente, no entanto, que aqui você vai querer apontar para as praias do norte, onde ainda está quente e terá a chance de passar seus dias na costa.

Por outro lado, se você estiver procurando visitar cidades como São Paulo, Brasília, etc., talvez queira considerar os meses mais frios de abril, pois estes tipos de urbanizações podem não ser tão agradáveis ao sol do verão.

Valores de acordo com os meses

Com tudo o que mencionamos até agora, você entenderá que os valores flutuam significativamente nos diferentes meses do ano.

Portanto, se você está procurando umas férias mais baratas, provavelmente vai querer optar pelos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Aqui você encontrará não somente bons preços para hotéis e excursões, mas também voos mais baratos.

Além disso, como esta é a época do ano menos concorrida para turistas, você evitará longas filas de espera em restaurantes, eventos e lojas.

Felizmente, o turismo no Brasil voltou ao normal após alguns anos vertiginosos. O mais interessante é que, como pode ser visitado durante todo o ano, ele se adapta perfeitamente às diferentes possibilidades econômicas. Se você está pensando em curtir o Brasil, basta definir o destino e encontrar a data que melhor lhe interesse.

