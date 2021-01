Quando começa, número de participantes e duração: saiba tudo sobre o BBB21

Tanto a Globo quanto o público está com a expectativa lá no alto para o BBB21. Após o sucesso do ano passado, com momentos históricos como a vitória de Thelma e o paredão Manu x Prior, o desejo de todas as partes é que a edição deste ano seja tão boa quanto ou melhor que a passada.

Para garantir isso a Globo, liderada por Boninho, irá repetir a fórmula de disputa entre famosos e anônimos, ou camarote x pipoca. Ao todo serão 15 pessoas disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Já a estreia está marcada para o dia 25 de janeiro. Esta também será a edição mais longa da história do reality, com mais de 100 dias de confinamento até o início de maio. Para efeito de comparação, em 2020 a edição foi até 28 de abril.