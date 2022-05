Quantas vezes o Vitória já venceu por três gols de diferença na Copa do Brasil?

Para seguir vivo na Copa do Brasil, o Vitória tem uma missão e tanto diante do Fortaleza, mas o histórico rubro-negro na competição mostra que é possível reverter a vantagem da equipe cearense e avançar às oitavas de final.

Para levar a definição da vaga para os pênaltis, o time comandado por Fabiano Soares vai precisar vencer o jogo das 19h de quinta-feira (12), no Barradão, por três gols de diferença, algo que o Leão já fez 12 vezes nas 33 edições que participou.

Este ano, o Fortaleza venceu o jogo de ida, disputado em 20 de abril, no estádio Castelão, por 3x0. Por isso, o Vitória precisa pelo menos devolver o placar. Já para conseguir a classificação no tempo regulamentar, o rubro-negro tem que ganhar por quatro ou mais tentos, feito alcançado pelo Leão também em 11 oportunidades na Copa do Brasil.

Destes 23 jogos citados, 20 deles foram disputados como mandante, sendo quatro na Fonte Nova e 16 no Barradão. Entre as três partidas como visitante, destaque para a goleada por 7x2 contra o Palmeiras, no Parque Antártica, no jogo de ida das oitavas de final de 2003. No jogo de volta, no Barradão, o Vitória perdeu por 3x1, mas garantiu a classificação. Acabou eliminado nas quartas de final pelo Flamengo.

Das goleadas aplicadas dentro de casa, uma das mais significativas foi a registrada contra o Flamengo, por 5x0, no primeiro confronto das oitavas de final de 1998, no Barradão. Na volta, no Maracanã, a equipe baiana foi abatida pela carioca por 5x2, mas seguiu adiante no torneio e acabou eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final.

A goleada mais elástica comemorada pelo Vitória na Copa do Brasil foi em 2002: 6x0 contra o CENE, no jogo de volta da primeira fase, no Barradão. O ano de 2010 foi o mais comemorado pelo torcedor rubro-negro. Ao longo da campanha que levou ao vice-campeonato, o Leão registrou quatro goleadas, três pelo placar de 4x0, contra Corinthians-AL, Goiás e Atlético-GO, e ainda teve um 5x0 diante do Náutico.

Os jogos em que o Vitória venceu por mais de três gols de diferença na história da Copa do Brasil:

1994

Vitória 4x0 Sorriso - 1ª fase (ida) - Fonte Nova

Vitória 3x0 SE Ariquemes - Oitavas de final (volta) - Fonte Nova

1997

Botafogo 0x3 Vitória - 1ª fase (ida)

1998

Vitória 5x0 Flamengo - Oitavas de final (ida) - Barradão

1999

Vitória 5x2 - Flamengo-PI - 1ª fase (volta) - Fonte Nova

Vitória 3x0 América-MG - 2ª fase (volta) - Fonte Nova

2001

Vitória 3x0 Rio Branco-AC - 2ª fase (volta) - Barradão

2002

Vitória 6x0 CENE - 1ª fase (volta) - Barradão

2003

Vitória 5x1 Atlético Roraima - 2ª fase (volta) - Barradão

Palmeiras 2x7 Vitória - Oitavas de final (ida) - Parque Antártica

2004

Vitória 4x0 CTE Colatina - 1ª fase (volta) - Barradão

2005

Vitória 3x0 Confiança - 1ª fase (volta) - Barradão

2006

Vitória 5x2 Imperatriz - 1ª fase (volta) - Barradão

2007

Vitória 4x1 Atlhetico-PR - 2ª fase (ida) - Barradão

2008

Sousa 1x4 Vitória - 1ª fase (ida)

2009

Vitória 3x0 Atlético-MG - Oitavas de final (ida) - Barradão

2010

Vitória 4x0 Corinthians-AL - 1ª fase (volta) - Barradão

Vitória 5x0 Náutico - 2ª fase (volta) - Barradão

Vitória 4x0 Goiás - Oitavas de final (ida) - Barradão

Vitória 4x0 Atlético-GO - Semifinais (volta) - Barradão

2013

Vitória 5x1 Mixto - 1ª fase (volta) - Barradão

2018

Vitória 3x0 Corumbaense - 2ª fase (jogo único) - Barradão

Vitória 3x0 Bragantino - 3ª fase (volta) - Barradão