Quantos orgasmos (reais) você já teve na vida? Médica explica os benefícios à saúde

“A pandemia diminuiu bastante a libido dos casais, mas o prazer é algo que precisa de atenção. Uma boa conversa é o primeiro passo para um bom orgasmo”. Essa foi uma das explicações que a médica Larissa Constâncio (@dralarissaconstancio) , ginecologista e sexóloga do Plano Boa Saúde do Grupo Vitalmed (@boasaudesalvador), deu na noite dessa terça-feira (27) no programa Saúde & Bem-Estar do CORREIO pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier ).

Larissa pontou ainda a importância de homens e mulheres conhecerem seus corpos para que possam ter como dialogar com as pessoas com quem se relacionam sexualmente para melhorar a qualidade do sexo. O programa aconteceu em celebração ao dia do Orgasmo que é comemorado no dia 31 de julho no mundo desde 1999 quando foi criado por uma rede britânica de sexshops. “Os orgasmos regulares podem fazer a pessoa ter uma qualidade de vida maior e ainda colaborar com a melhoria das funções do corpo como por exemplo o fortalecimento do coração e diminuição do risco de infarto”, explica.