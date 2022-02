Quarta fase da Operação Unum Corpus encerra com mais de 100 pessoas presas

A quarta fase da Operação Unum Corpus, deflagrada nesta sexta-feira (18) nas cidades-sedes das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) e outros municípios baianos, oi finalizada com 108 mandados de prisão cumpridos, de acordo com a Polícia Civil. Do total, nove também foram autuados em flagrante.

Nas quatro fases da operação, 293 pessoas tiveram mandados de prisão cumpridos e foram autuadas em flagrante por diversos crimes. Entre os 108 presos nesta sexta, 26 são acusados de homicídios, 11 por estupro de vulnerável, 28 por tráfico de drogas, nove por violência doméstica e 34 por crimes contra o patrimônio e outras modalidades.

A ação envolveu 421 policiais civis das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins). Foram apreendidos 16 armas de fogo, 4,3 quilos de drogas, duas motocicletas e um veículo.