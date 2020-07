Quartas de final da Copa do Nordeste tem jogos definidos; veja

Os seis jogos disputados na noite desta quarta-feira (22) definiram os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste, que serão realizados em jogos só de ida, todos no sábado (25). Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançaram para o mata-mata, e os duelos agora serão entre times que pertenceram ao mesmo grupo: 1ºA x 4ºA, 2ºA x 3ºA, 1ºB x 4ºB e 2ºB x 3ºB.

Fortaleza e Bahia fizeram as melhores campanhas, com 17 pontos, empatados também em saldo e gols marcados, e o tricolor cearense ficou na liderança do grupo A somente por ter recebido um cartão vermelho a menos. Já Vitória e Ceará são as únicas equipes que continuam invictas após as oito rodadas da fase de grupos.

A tabela com os horários e estádios onde as partidas vão ser disputadas será divulgada pela CBF nas próximas horas. Nas quartas de final, em caso de empate no tempo normal, o classificado será definido nas cobranças de pênaltis. Os confrontos ficaram assim:

Quartas de final:

Fortaleza x Sport

Ceará x Vitória



Bahia x Botafogo-PB

Confiança x Santa Cruz

O chaveamento para as semifinais fica assim: o vencedor de Ceará x Vitória enfrenta Fortaleza ou Sport; e o classificado de Bahia x Botafogo-PB encara Confiança ou Santa Cruz.

Resultados da 8ª rodada:

Fortaleza 3x1 América-RN

Bahia 4x1 Náutico

Botafogo-PB 1x1 Vitória

Sport 1x1 Confiança

ABC 0x2 CSA

CRB 1x2 Ceará

River 0x1 Santa Cruz

Cancelado: Freipaulistano x Imperatriz



A classificação da fase de grupos ficou assim: