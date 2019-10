Quase 100 mil medicamentos foram distribuídos nas prefeituras-bairro este ano

Somente este ano, mais de 98 mil medicamentos já foram dispensados pelas Prefeituras-Bairro de Salvador. Até este mês, a unidade de Valéria foi a que mais distribuiu medicações, com o total de 19.582. Em seguida estão a de Cajazeiras (16.876), Subúrbio (14.163) e Itapuã (11.536).

“A distribuição de medicamentos é um dos serviços mais procurados pela população. Isso mostra o quanto é importante esse tipo de atendimento para os cidadãos, além dos outros serviços como a emissão do cartão do SUS, por exemplo”, disse o secretário das Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão.

A atendente de farmácia da unidade do Centro, Taciana Lopes de Oliveira, 31 anos, avalia que o serviço se mostra como um canal facilitador para as pessoas, que não precisam percorrer grandes distâncias para ter acesso ao atendimento. “As pessoas gostam muito. Alguns idosos que moram na região da Barroquinha, perto dessa unidade, falam que preferem vir aqui por conta da facilidade de locomoção”, contou.

Taciana ainda complementou que, desde o dia 12 de setembro, quando o serviço passou a ser disponibilizado na unidade, já foram realizados mais de 100 atendimentos, e a tendência é aumentar. Os medicamentos mais solicitados são os hipertensivos e diabéticos, com demandas em todos os meses.

Para ter acesso ao serviço, é necessário que o interessado apresente na recepção a original e cópia da receita, o cartão do SUS, RG e CPF. Após a senha recebida ser chamada no guichê, a pessoa se dirige à farmácia, apresenta novamente os documentos após consulta realizada no sistema, e o medicamento é entregue, caso não haja restrições.

A ascensorista Neire Souza, de 34 anos, foi à Prefeitura-Bairro Centro em busca da medicação para a mãe, que é hipertensa e diabética. “É mais próximo da minha casa e do trabalho. O acesso é rápido, nada burocrático, não enfrentei fila. Estou levando a medicação que deve durar cerca de um mês e, depois, volto aqui para buscar mais”, contou.

Neire fez questão de ressaltar a facilidade proporcionada pelo serviço. “Onde moro tem a Farmácia Popular, mas lá tem fila, todo um processo. Eu preciso ter uma solicitação de minha mãe para pegar e aqui eu não precisei disso, foi muito mais fácil”, completou.

As prefeituras-bairro oferecem ao cidadão outros 100 serviços diversos. Dentre eles estão a emissão do cartão do SUS, distribuição dos medicamentos, atendimentos para os programas do Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Primeiro Passo, Balcão de Justiça e emissão da carteira de trabalho.