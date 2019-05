'Quase cai em cima de mim', diz motorista após teto de túnel desabar no Rio

Foto: Reprodução

O Rio de Janeiro entrou em estágio de crise às 12h35 desta sexta-feira, 17, depois que uma grande estrutura de concreto desabou, atingindo pelo menos um ônibus, dentro do Túnel Rafael Mascarenhas, na Lagoa-Barra, que liga a zona sul à zona oeste da cidade, interditando as duas pistas.

Os bombeiros já estão no local e, até a publicação desta matéria, não há informações sobre feridos.

A Defesa Civil já foi acionada e deverá avaliar se há risco novos desabamentos. O túnel passa por baixo do Minhocão, um prédio de moradores.

O estágio de crise foi decretado por conta da mobilidade reduzida da população.

No Twitter, o jornalista Carlos Ferreira publicou um vídeo no qual um homem conta que a estrutura, por pouco, não o atingiu. "Que loucura que aconteceu aqui agora no túnel de São Conrado pra Lagoa (Rodrigo de Freitas). Desabou o túnel. Quatro carros estão aqui. Quase cai em cima de mim. Que loucura, né? Tá uma confusão do cacete aqui", diz o condutor na gravação.

Além do túnel, a Avenida Niemeyer, que também liga a zona sul à zona oeste, está interditada desde o fim da tarde desta quinta-feira, 16, por conta de um deslizamento de encosta provocado pela chuva.

O acesso só pode ser feito pelo Alto da Boa Vista, a Linha Amarela e a Grajaú-Jacarepaguá.

A cidade já estava em estágio de atenção por conta da chuva.