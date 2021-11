'Quase pousando', escreveu tio de Marília Mendonça pouco antes do acidente

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, revelou que recebeu uma mensagem do irmão pouco antes da queda de avião que acabou com a morte dele, da cantora e de mais três pessoas. Ao Fantástico exibido neste domingo (14), Ruth mostrou o print da conversa com Abicieli. "Quase pousando", escreveu ele às 15h15 da sexta (5).

Ruth contou que falou com Marília pela última vez quando ela saiu para a viagem, na sexta. Ela disse que sempre pedia que a filha avisasse quando chegava às cidades depois de uma viagem. Naquele dia, ela cobrou resposta do irmão, achando que tinham chegado e esquecido de avisar. Foi quando ele disse que estavam chegando.

"Aí eu subi, fiquei tranquila. Acho que depois que eu subi, o acidente aconteceu. E mãe começa a pressentir, né? Eu já comecei a passar mal antes de a notícia chegar", contou.

João Gustavo, irmão de Marília, disse que uma pastora que foi até a casa ajudar foi quem contou para eles que Marília e Abicieli haviam morrido, além de Henrique Bahia, produtor da cantora que era muito querido pela família, e o piloto e o copiloto.

"Eu não sabia o que eu fazia. Perdi todo o sentido. Quem foi dar a noticia para ela foi a pastora que estava aqui dando uma força para a gente, orando. E aí, quando falaram, ela passou mal", conta João Gustavo.

Durante o resgate, os bombeiros recuperaram alguns objetos pessoais de Marília do avião. Entre eles está um caderno com letras e anotações da cantora, que já foi entregue a Ruth. Ela disse que ainda não quis mexer no caderno.

"Vou continuar forte sem mexer nas coisinhas dela. As vezes em que eu tenho muita saudade, vou lá, abraço o travesseiro, cheiro o travesseiro dela. Passo lá no closet dela para cheirar as roupas dela. Saio e fecho a porta do quarto", contou.

Ruth relembrou também do seu aniversário, que foi um dia antes do acidente. Marília levou uma cesta de café da manhã para a mãe e fez uma homenagem para ela nas redes sociais. A mãe lamentou não ter abraçado mais a filha, mas diz que sabe que ela estava bem.

"Se eu soubesse que era uma despedida tinha abraçado mais ela. Eu tinha beijado mais ela, sabe? Mas essa lembrança foi a última que ela deixou. Ela estava feliz", disse, contando que a última coisa que falou para Marília foi "te amo", que é como sempre se despede dos filhos.

Acidente

A estimativa é que o avião caiu por volta das 15h30, já próximo do aeródromo onde iria pousar, em Caratinga (MG), onde Marília faria um show à noite.

Segundo reportagem de O Globo, o piloto chegou a avisar por rádio duas vezes que iria pousar. Um piloto local que passava pelo local e ouviu a comunicação diz que nada indicava que o voo tinha algum problema.

"Ele disse que estava pegando a perna do vento e, cerca de 20 segundos depois, voltou a dizer que estava pegando a perna do vento 02, o que significa que estava iniciando o procedimento padrão de pouso. Isso não configura uma anormalidade pois os pilotos podem prolongar um pouco o tempo do pouso", lembrou. Perna de vento é como os pilotos chamam o procedimento de pouso.

As mensagens trocadas entre pilotos pela rádio não ficam gravadas, por ser uma frequência aberta. O piloto ouvido pelo jornal, que prefere não se identificar, já falou com as autoridades, que investigam o acidente.

O avião caiu cerca de 4 km do aeroporto, depois de atingir um cabo de uma torre de distribuição da Cemig, a companhia energética de Minas Gerais.