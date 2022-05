Quase três times! Vitória chega à 29ª contratação em 2022

O Vitória ainda não conseguiu embalar na temporada, mas já contratou quase três times para 2022. Após acertar com o meia Vinícius Foguinho, o rubro-negro totalizou 29 reforços. O ataque foi o setor mais beneficiado, com oito atletas. As laterais ganharam sete peças. Foram cinco zagueiros contratados, além de quatro volantes, quatro meias e apenas um goleiro.

Na vitória por 3x0 contra o Confiança, domingo (22), no Barradão, válido pela 7ª rodada da Série C do Brasileiro, 10 dos 29 jogadores contratados este ano foram aproveitados: Alemão, Alan Santos, Guilherme Lazaroni, Léo Gomes, Dionísio, Rafinha e Roberto começaram entre os titulares.

Danilo Cardoso, Sánchez e Tréllez entraram no decorrer da partida. Outros seis foram relacionados, mas não deixaram o banco: Dalton, Luidy, Guilherme Queiróz, Thiaguinho, Miller e Jefferson Renan.

Quatro jogadores acertaram rescisão. O lateral esquerdo Salomão, o meia Jadson e os zagueiros Alisson Cassiano e Héctor Urrego já não estão mais na Toca do Leão. Este último chegou a ser regularizado, mas deixou o clube por opção própria antes de estrear com a camisa vermelha e preta.

Além de Héctor Urrego, outros dois contratados ainda não entraram em campo pelo Vitória, mas por motivos diferentes. O volante Gustavo Blanco sequer foi relacionado. Ele se lesionou pouco depois de ser apresentado oficialmente pelo clube e ainda está em tratamento.

O goleiro Dalton vem sendo opção no banco, mas o titular Lucas Arcanjo ainda não deu brecha. Vinícius Foguinho chega a Salvador na quarta-feira (25) pela manhã para assinar o contrato.

Vale lembrar que 14 das 29 contratações feitas para essa temporada foram acertadas às pressas, ainda em dezembro, após o rebaixamento à Série C, porque o clube ficaria impedido de registrar atletas, como de fato ocorreu em janeiro e parte de fevereiro, em função de uma punição imposta pela Fifa por causa de dívidas com o atacante argentino Walter Bou.

Fizeram parte da primeira leva de contratados os laterais Alemão, Vicente, Iury e Salomão, os zagueiros Alisson Cassiano e Éwerton Páscoa, os volantes Pablo e Alan Santos, o meia Jadson, e os atacantes Guilherme Queiroz, Erik, Jefferson Renan, Luidy e Roberto.

As 29 contratações do Vitória em 2022:

Goleiro (1)

Dalton

Laterais (7)

Alemão

Vicente

Salomão*

Iury

Guilherme Lazaroni

Daniel Bolt

Sánchez

Zagueiros (5)

Éwerton Páscoa

Alisson Cassiano*

Rafael Ribeiro

Héctor Urrego*

Danilo Cardoso

Volantes (4)

Pablo

Alan Santos

Gustavo Blanco

Léo Gomes

Meias (4)

Jadson*

Miller

Dionísio

Vinícius Foguinho

Atacantes (8)

Guilherme Queiroz

Erik

Roberto

Luidy

Jefferson Renan

Santiago Tréllez

Thiaguinho

Rafinha