Quase três times: Wagner Lopes já colocou em campo 31 jogadores do Vitória

A situação do Vitória na Série B do Brasileiro é extremamente delicada. A 10 rodadas do fim do campeonato, o Leão segue lutando para sair da zona de rebaixamento. Apesar das tentativas de reabilitação, a cada rodada o clube baiano se afunda cada vez mais no Z4. Em busca da formação e estratégia ideias, o técnico Wagner Lopes já mandou a campo quase três times: 31 jogadores foram utilizados nos 11 jogos que comandou.

O goleiro Lucas Arcanjo foi o único atleta do elenco presente dentro das quatro linhas em todas as partidas que o treinador esteve à beira do gramado. Um dos poucos destaques do Vitória nesta edição da segunda divisão, o arqueiro foi titular contra CRB, Vila Nova, Guarani, Náutico, Operário, Remo, Brusque, Coritiba, Londrina, Botafogo e Goiás.

Cinco jogadores de linha também têm a confiança do treinador e se destacam pela regularidade. O lateral Roberto, os zagueiros Wallace e Mateus Moares, o volante Fernando Neto e o atacante Marcinho foram titulares em 10 dos 11 jogos de Wagner Lopes. As ausências ocorreram apenas por suspensão.

O volante Pablo Siles também foi escalado como titular todas as vezes em que esteve disponível, mas as suspensões o deixaram fora de três jogos. Ele não participou da derrota por 3x0 para o Goiás, na rodada passada, porque estava machucado.

O centroavante Samuel também teve bastante oportunidade com o treinador. Foi titular em oito dos nove jogos que participou e só não foi relacionado para dois porque estava suspenso. Apesar das chances, ainda não encontrou o caminho das redes com Wagner Lopes.

Aliás, o setor ofensivo é sem dúvida o que o técnico rubro-negro mais mexeu. Em 11 jogos, 11 atacantes entraram em campo: Guilherme Santos, Wesley Pionteck, Samuel, Eron, Marcinho, David, Ronan, Mateusinho, Caíque Souza, Manoel e Fabinho, que foi contratado na semana passada e estreou durante o confronto com o Goiás. Destes, Guilherme Santos, Ronan e Mateusinho já não fazem mais parte dos planos do clube para o restante da Série B. O primeiro está lesionado e os outros dois estão treinando em um 'grupo de transição'.

As inúmeras mudanças não surtiram efeito e o time segue sem encontrar o caminho das redes. Dono do segundo pior ataque da Série B, com apenas 18 gols marcados, três a mais que o lanterna e praticamente já rebaixado Brasil de Pelotas, o Vitória não comemora um gol há cinco rodadas.

Na tentativa de encontrar uma solução para o problema, Wagner Lopes escalou o lateral esquerdo Roberto improvisado no ataque. No empate com o Botafogo ele jogou ao lado do recém-chegado Manoel. Na derrota para o Goiás, os dois tiveram a companhia de Marcinho, que voltou ao time após cumprir suspensão.

Na busca pelo time ideal, Wagner Lopes só repetiu a escalação do Vitória uma vez desde que chegou à Toca em agosto. Na 21ª rodada, quando o rubro-negro empatou com o Náutico em 1x1, no estádio dos Aflitos, no Recife, o treinador escalou o mesmo time que havia vencido o Guarani por 1x0 em jogo disputado anteriormente no Barradão.

Como o time jogou muito mal na derrota por 3x0 contra o Goiás na rodada passada, a tendência é que Wagner Lopes mexa novamente na escalação no próximo sábado (9), quando o Vitória receberá o Confiança, às 19h, no Barradão.

O Leão está na zona de rebaixamento há 11 rodadas, não vence há seis jogos e atualmente ocupa o 18º lugar, com 26 pontos, a seis do Brusque, 16º colocado e primeiro time fora do Z4. Vice-lanterna, a equipe sergipana soma 22 pontos.

Jogadores utilizados pelo técnico Wagner Lopes:

Goleiro

Lucas Arcanjo

Laterais

Raul Prata

Van

Roberto

Pedrinho

Renan Luís

Zagueiros

Mateus Moraes

Wallace

João Victor

Thalisson Kelven

Volantes

Pablo Siles

Fernando Neto

Gabriel Bispo

João Pedro

Cedric

Guilherme Rend

Meias

Eduardo

Bruno Oliveira

Soares

Alisson Santos

Atacantes

Guilherme Santos

Wesley Pionteck

Samuel

Eron

Marcinho

David

Ronan

Mateusinho

Caíque Souza

Manoel

Fabinho