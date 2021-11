Quatro assaltantes de ônibus são presos perto de Alagoinhas

Quatro assaltantes de ônibus foram presos na madrugada dessa segunda-feira (22), na altura do quilômetro 84 da BR 101, trecho que pertence ao município de Alagoinhas. A prisão foi efetuada após o quarteto ser abordado por policiais rodoviários federais. Com o quarteto foi apreendido dois revólveres, seis munições e mais um simulacro de pistola.

Em nota, a PRF informou que uma equipe realizava fiscalização ostensiva na altura do quilômetro 84 da BR 101 quando avistou um veículo Fiat/Siena, de cor preta, trafegando na rodovia de forma suspeita. Durante a abordagem, eles apresentaram um nervosismo incomum com a ação policial.

Diante da suspeita, foi realizada uma vistoria no interior do carro e na revista pessoal foram encontrados dois revólveres calilbre 38 com munição e prontos para uso. Já com um terceiro passageiro foi apreendida um simulacro de pistola.

Após pesquisa no sistema de dados dos órgãos de segurança, os policiais descobriram que um dos passageiros, um homem de 20 anos, possuía em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto, um deles decorrente de processo pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e o outro pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal).

Conforme levantamento policial, os presos são apontados como responsáveis pelo cometimento de assaltos a ônibus na região de Alagoinhas. Diante das circunstâncias, condutor e passageiros foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária, para lavratura do auto de prisão em flagrante e continuidade da apuração dos fatos.