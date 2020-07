Quatro crianças da mesma família estão desaparecidas após barco virar na Bahia

Quatro crianças e um adulto estão desaparecidos após a embarcação onde estavam virar no Rio Paraguaçu, na altura do municipio de Cabeceiras do Paraguaçu. Seis pessoas estavam no barco na hora do acidente e apenas uma foi encontrada com vida até então, o pescador Paulo Roberto que é avô de três crianças e pai de outra vítima.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros saiu de Salvador já chegou ao local onde ocorreu o acidente para realizar as buscas. Segundo a instituição, os primeiros chamados ocorreram por volta das 21h desta quarta-feira (1) mas o resgate só pôde ser iniciado nas primeiras horas desta quinta-feira (2) porque os mergulhadores não conseguem trabalhar de noite devido a baixa visibilidade.

Segundo Ivani dos Santos Silva, tia das crianças, Paulo levou a filha chamada Anathália, que tem em 11 anos, e três os netos, com idades entre 3 e 7 anos, para pescar no Rio Paraguaçu ao lado de um amigo na tarde desta quarta-feira (1).

Os três netos de Paulo estavam na casa de uma avó deles em Santo Estevão desde domingo (31). Os familiares têm poucas esperanças de encontrá-los vivos por conta das mais de 15 horas passadas desde o acidente. "O menino de três anos mesmo não sabe nadar, enquanto as outras devido às circunstâncias dificilmente conseguiriam também", disse um primo das vítimas.

"Está sendo muito duro para nós, é difícil perder tanta gente da família de uma vez só. O pai que sobreviveu mesmo está a base de remédios", disse Ivani ao CORREIO.