Quatro homens armados invadem Boteco do Caranguejo, no Itaigara

A Polícia Militar foi acionada, na noite da segunda-feira (4), para averiguar uma denúncia de roubo ao restaurante Boteco do Caranguejo, na Rua Guillard Muniz, no bairro do Itaigara. Quatro homens armados invadiram o estabelecimento e levaram objetos de clientes e funcionários, de acordo com depoimento do gerente aos policiais. Ninguém ficou ferido.

Nenhum suspeito foi localizado até então, embora rondas estejam sendo realizadas pela região. A Polícia Militar informou que a Polícia Civil investigará o crime. Entretanto, procurada pelo CORREIO, a assessoria da Civil afirmou que não foi localizado o registro de ocorrência.

O policiamento está intensificado na região com guarnições da 13ª CIPM. A atuação é apoiada por meio de equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico e da Op. Apolo.