Quatro homens são detidos com agrotóxicos de uso proibido no oeste da Bahia

Quatro homens foram detido em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia, depois de serem flagrados com 156 galões de 20 litros de Paraquat, um produto químico utilizado na agricultura, mas não permitido em território nacional.

A ação ocorreu, na noite de quarta-feira (22), pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado e 85ª Companhia Independente da PM.



Os defensivos proibidos no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram encontrados no momento que estavam sendo descarregados de um caminhão, como conta comandante da Cipe Cerrado, major Giovanni Castro. "Fomos informados sobre essa carga, no bairro Florais Léa. As guarnições foram até a rua Nicolau Maquiavel e flagraram o quarteto descarregando os galões", explicou



Ainda de acordo com o oficial, um dos integrantes indicou um novo endereço onde armazenavam outros materiais. No local foram apreendidos 145 pacotes de benzoato - inseticida que atua no controle de larvas de lagartas.



"Para as equipes, o grupo disse que a carga pertencia a dois supostos empresários do segmento agrícola. Eles deram o endereço do galpão de uma ds empresas, mas ninguém foi localizado no espaço", concluiu Castro.



O quarteto e todo material foram apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep).