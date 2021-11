Quatro homens são presos após cometer assaltos em pontos de ônibus de Pituaçu

Quatro homens foram presos em flagrante por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) após cometer assaltos a pedestres em pontos de ônibus, na manhã desta quinta-feira (25), em Salvador. A ação ocorreu na região da orla de Pituaçu, como parte da ‘Operação Arcanjo Azul’.

Durante patrulhamento preventivo, uma equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE) flagrou quatro homens a bordo de um carro praticando roubos na região. Percebendo a aproximação dos guardas, os criminosos fugiram, sendo alcançados nas imediações da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na Avenida Octávio Mangabeira.

Com os suspeitos foram apreendidos seis celulares, um simulacro de arma de fogo, além de um veículo roubado. Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubo de Veículos (DRFRV) e aguardam as medidas cabíveis.

“Estamos atuando em diversos pontos de ônibus para, de forma preventiva, evitar a prática de roubos em Salvador. A presença dos agentes tem evitado ações não só em abrigos, mas também em ônibus que circulam na cidade, visto que os guardas atuam em locais estratégicos”, comentou o diretor Maurício Lima.

Arcanjo Azul

Buscando colaborar com a prevenção à violência contra o cidadão, nas paradas de ônibus da capital, a GCM mantém equipes dispostas, diariamente, nos diversos bairros da capital, por meio da Operação Arcanjo Azul. A iniciativa visa contribuir no reforço à segurança dos usuários do sistema público de transporte.

A operação conta com a atuação diária de cerca de 60 agentes municipais de segurança, que estão presentes em mais de 50 bairros. O efetivo faz a ronda em, aproximadamente, 30 paradas de ônibus por dia, resultando em mais de 7,7 mil horas de trabalho.