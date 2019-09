Quatro jovens morrem após carro cair em canal de irrigação em Juazeiro

(Foto: Blog Geraldo José)

Quatro jovens com idade entre 20 e 24 anos morreram neste domingo (8) em Juazeiro, no norte da Bahia, após o veículo em que eles estavam cair num canal de irrigação NH3 do Projeto Curaçá, no distrito de Itamotinga.

As causas do acidente, ocorrido durante a madrugada, ainda estão sendo identificadas. Quando a polícia chegou ao local os ocupantes do veículo, três homens e uma mulher, já estavam mortos, possivelmente por afogamento.

As vítimas são José Johnatas Alvas da Silva, 24, Orlando da Silva Cordeiro, 21, Erico Leite Monteiro, 20, e Nágila dos Santos, 20. A polícia não soube informar se eles eram parentes e nem onde residiam.