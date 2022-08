Quatro meses após morte de jovem em fuga de blitz em Feira, família cobra justiça

Quatro meses depois da morte de Marcelo Felipe Guerra, jovem de 18 anos morto em Feira de Santana, a família clama por justiça. Marcelo foi alvejado nas costas por policiais ao tentar fugir de uma blitz na Avenida Presidente Dutra, uma das principais da cidade. Procurada, a PM afirmou que o Inquérito Policial Militar ainda não foi finalizado. O Ministério Público, que está com o caso em mãos, não deu um retorno até a publicação da matéria.

Quando saiu de casa no dia 1º de abril, o jovem estava indo visitar a avó. A mãe da vítima, a assistente social Daniela Guerra, relata que a ideia inicial da família era fazer uma noite de cinema em casa, mas como ela estava com dores no pé, resolveu deixar para o dia seguinte. "Esse amanhã o que tinha para assistir foi o meu filho morto no caixão", diz.

Segundo a família, já que o jovem não tinha carteira e se deparou com a blitz, resolveu parar com o carro em um estacionamento alguns metros antes da abordagem, onde ficou por duas horas, trocando mensagens com algumas pessoas, dentre elas a própria mãe e a avó. "Essa foi a última vez que nos falamos".

Momentos depois de falar com Daniela, Marcelo resolveu dar ré no veículo, chamando a atenção de policiais. Na versão da PM, os agentes teriam abordado um jovem na Avenida Presidente Dutra, mas ele teria tentado escapar e atirou contra os policiais. A PM disse que houve troca de tiros, e que Marcelo teria sido morto após confronto. A corporação alega que uma arma e munições foram encontradas no carro do jovem.

"Meu filho nunca teve arma, nem de brinquedo. De várias formas, a polícia já se contradisse sobre o caso, e o que mais me dói hoje, além da execução, é a difamação. Eu não posso permitir que o nome dele seja sujo depois de morto por pessoas que não são nem dignas de vestir a farda que vestem, uma farda de quem deve servir e proteger".

Marcelo era empreendedor, tinha uma loja virtual de celulares, a Felipe Celulares, com cerca de 18 mil seguidores. Com ele, segundo a polícia informou à família, foram encontrados apenas uma necessaire com máquina de cartão, o celular dele e de um cliente. Por dois anos, foi estagiário no Banco do Brasil, e, segundo a mãe, tinha o sonho de abrir uma loja física.

Daniela alega, também, um descaso dos agentes para com o corpo, que teria passado mais de 30 minutos no local antes das viaturas darem o atendimento. "Eu vi as imagens da câmera de segurança. Eles não socorreram logo porque sabiam que ele já estava morto", afirma.

Por fim, ela contradiz uma das versões que foi apresentada a ela pela corporação, a respeito da forma com que Marcelo foi abordado. Segundo teria afirmado a Polícia, Marcelo só parou o carro após ver os agentes depois que o veículo apresentou um defeito. Ela alega que o policial que matou seu filho conduziu o carro até o Detran, depois do crime, o que comprovaria que o carro estava em perfeitas condições.

"Eu sigo minha vida hoje, sobrevivendo. Para eles, meu filho pode ter sido só um número, mas para mim, foi o meu primogênito que eu criei com muito sacrifício. Eu só imploro a Deus por justiça e para que esse crime não fique impune", afirma.