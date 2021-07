Quatro mil vagas de estágio serão abertas no 2º semestre em Salvador e RMS; veja opções

A dica é para quem está em busca de chance de ingressar no mercado de trabalho: a partir deste mês de julho, 4.340 vagas de estágio estão previstas para serem oferecidas em Salvador e Região Metropolitana (RMS). O curso campeão é Administração, mas Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia e Marketing também oferecem chances de colocação.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) tem 2.100 vagas. No Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o número previsto é de duas mil. Já no SineBahia, a previsão é de 160 postos para estágio. E o Capacitação Inserção e Desenvolvimento (CIDE), tem mais 80.

A principal exigência feita pelas empresas é que o candidato tenha conhecimento em informática, especificamente em Pacote Office. Boa escrita e boa oralidade também têm peso significativo na seleção, além da identificação de um perfil colaborativo para trabalhar em equipe e que apresente proatividade.

Segundo o supervisor de Atendimento à Empresa e Instituições de Ensino do CIEE na Bahia, Nilson Tedgue, o começo e o meio do ano são momentos bastante oportunos para conseguir uma vaga de estágio. Na associação, nos meses de dezembro, janeiro, junho e julho, há um aumento de cerca de 40% no número de ofertas em relação aos outros meses do ano.

O supervisor explica o motivo: “São períodos em que muitos contratos de estágio chegam ao fim e as empresas precisam fazer a reposição dessas vagas. Outro fator é que são meses em que os jovens concluem a graduação e não podem mais seguir no estágio. Ou as empresas efetivam ou buscam outros estagiários para ocupar a posição”.

Tedgue também ressalta que não há momento certo para começar a procurar um estágio, mas que o ideal é que a busca comece o mais cedo possível. “A proposta do estágio é de aprendizado e não precisa esperar acumular grandes experiências prévias. É importante que o estudante busque atividades na faculdade e cursos extracurriculares, mas, no caso de estágio, as entrevistas são um grande diferencial”, diz.

“São poucos os casos em que as empresas contratam estudantes já na reta final do curso, mas em alguns deles é preciso ter estudantes já com um nível mais avançado de conhecimento, como em certas vagas para Direito, por exemplo. Mas o ideal é que o estudante procure um estágio o mais cedo possível”, acrescenta o supervisor do CIEE.

A estudante de Comunicação Social Tâmara Andrade, 23, tem previsão de graduação para o meio do ano que vem e tem esperança de conseguir estagiar antes de se formar. Mas o processo de busca por uma vaga não tem sido fácil. Ela diz que iniciou a procura há cerca de cinco meses, já enviou currículo para mais de 20 empresas e foi chamada para apenas três entrevistas.

“A conclusão da minha graduação já está se aproximando e eu queria muito conseguir estagiar antes disso. Tenho certeza que um estágio vai contribuir muito com a minha formação. Depois de formada, as exigências vão ser grandes e a gente precisa dessa bagagem. É no estágio que a gente vai ganhar experiência e também descobrir com qual área temos mais afinidade na prática”, explica Tâmara.

Beatriz Neves fez contato com escritórios para conseguir estágio na área de Direito Internacional (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Já a estudante Beatriz Neves, 21, do quarto semestre do curso de Direito, conseguiu uma vaga há pouco tempo. Em maio, ela foi chamada para a vaga de estágio dos seus sonhos na área de Direito Internacional. Ela conta como foi o processo de ir atrás da oportunidade que desejava:

“É uma área do direito muito pequena aqui em Salvador e são poucos escritórios que atuam com Direito Internacional. Eu mesma fui atrás desses escritórios e enviei e-mail demonstrando interesse, mesmo sem eles estarem com vagas abertas. Normalmente, é muito difícil para quem está no começo de Direito, como eu, conseguir uma vaga de estágio, mas eu vejo isso como sendo algo muito importante porque é uma experiência única que traz muito aprendizado”.

Por conta da pandemia, o processo de seleção de algumas empresas sofreu mudanças. No caso de Beatriz, todas as etapas foram feitas de maneira remota. Primeiro, houve uma entrevista inicial por telefone; depois, ela preencheu um formulário online e, por fim, uma reunião virtual. Mas nem tudo saiu como planejado. A reunião aconteceria presencialmente e a dinâmica foi alterada de última hora.

É que o irmão da estudante apresentou sintomas de covid-19 na véspera e ela precisou avisar a empresa que não poderia ir até lá. Para seu alívio, os sócios da empresa aceitaram fazer a reunião através de uma plataforma de chamada de vídeo. Ela foi aprovada e está trabalhando de forma 100% remota, uma grande vantagem para quem mora distante do trabalho. “O escritório é em Salvador e eu moro em Lauro de Freitas, então me poupar desse deslocamento está sendo um ponto positivo, mas sinto falta do contato presencial e de poder formar laços com os colegas de trabalho”, afirma Beatriz.

Novas portas abertas pela pandemia

De acordo com dados fornecidos pelo CIEE, houve um aumento de 11,5% do número de vagas de estágio abertas na Bahia na comparação entre o 1º semestre de 2020 e o de 2021, o que mostra uma recuperação na oferta após o período mais duro de pandemia. Segundo o supervisor do CIEE, Nilson Tedgue, um benefício que veio com a pandemia foi a abertura de portas para diversos estudantes que moram em uma cidade e querem estagiar em outra.

“Tivemos alguns casos de cursos de Direito, Ciências Contábeis e Pedagogia, por exemplo, em que as empresas não fizeram objeção para estudantes de outros estados, já que o trabalho estava sendo operado de forma remota. Isso nos deixa muito otimistas porque proporciona um intercâmbio cultural e de conhecimento muito interessante. Só vem para agregar e é possível que se mantenha após a pandemia”, coloca.

O estudante do quinto semestre de Jornalismo Marcelo Azevedo, 21, já passou por dois estágios por aqui e, com as atividades remotas sendo implementadas por conta da pandemia, resolveu agarrar uma oportunidade que vinha querendo desde o início do curso. Ele foi aprovado na seleção para um programa de trainee de uma empresa em São Paulo e atuará de maneira remota durante todo o período, que teve início em maio e deve durar até o final de julho.

“Se não fosse pela pandemia, eu provavelmente não ia conseguir porque teria que arcar com as despesas de passagem e moradia”, diz Marcelo. “Estou aprendendo muita coisa e tendo contato com muitas pessoas que são uma inspiração. Com certeza vai ter um impacto na minha formação e estou muito contente”, acrescenta.

Está à procura de um estágio? Confira dicas: (Fonte: SineBahia)

Como elaborar um currículo:

O currículo é a porta de entrada para o início do processo seletivo. É um cartão de visitas e serve de guia para o entrevistador. Ele deve reunir dados relativos às características pessoais, formação, experiências profissionais dentre outras. Siga a seguinte estrutura: 1) Dados pessoais; 2) Objetivos profissionais; 3) Formação acadêmica; 4) Experiência profissional; 5) Cursos.

O que fazer na hora da entrevista:

Mantenha-se calmo

Procure responder a todas as perguntas de forma objetiva e clara, evitando não se deter em aspectos não relacionados ao trabalho;

Use roupas discretas, sem decotes, transparências, nada muito justo ou curto, calças sem rasgões;

Esteja com os cabelos arrumados, unha, bigode e barba bem aparados e limpos;

Mantenha a boa postura – não ficar esparramado na cadeira, nem de braços cruzados, muito menos ficar prestando atenção no relógio;

Mostre sempre educação e discrição.

O que NÃO fazer na hora da entrevista:

Demonstrar intimidade com o entrevistador;

Abusar na maquiagem e acessórios;

Usar óculos escuros;

Deixar o celular ligado;

Chegar atrasado;

Falar mal dos últimos trabalhos;

Contar piadas;

Mascar chicletes.

O supervisor do CIEE Nilson Tedgue afirma que, atualmente, a maioria das entrevistas estão acontecendo de maneira remota e dá dicas: “É importante que o estudante tenha um local preparado para esse encontro. Pode ser um cômodo que ofereça mais privacidade, boa iluminação, boa conectividade de internet e qualidade de áudio. Isso, principalmente, para estágios home office porque, se o candidato tiver condições de executar bem uma entrevista virtual, ele vai ter condições de executar suas tarefas de maneira remota”, finaliza.

Vagas

SineBahia: 160 vagas devem ser abertas para o segundo semestre em Salvador e RMS.

Vagas disponíveis atualmente:

Auxiliar administrativo: 2 vagas. - A partir do 3º semestre de Administração. Bolsa Auxílio R$ 500,00 + benefícios (Salvador)

Auxiliar de logística: 1 vaga. - A partir do 3º semestre de Logística. Bolsa Auxílio R$ 500,00 + benefícios (Salvador)

Interessados devem agendar atendimento através do site do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Para se candidatar a uma vaga, é necessário apresentar currículo, nome completo, número para contato, RG, CPF e PIS.

Capacitação Inserção e Desenvolvimento (CIDE): 80 vagas devem ser abertas para o segundo semestre em Salvador e RMS

Vagas disponíveis atualmente:

Uma vaga disponível em Salvador para Técnico em Planejamento/Edificações

Interessados devem se candidatadar através do site.

Instituto Euvaldo Lodi (IEL) - 2 mil vagas devem ser abertas para o segundo semestre em Salvador e RMS

Vagas disponíveis atualmente:

Administração: 20 vagas. Entre o 1º e o 6º semestre, vaga de 6h. Possuir conhecimento entre intermediário e avançado no Pacote Office Salvador / Lauro de Freitas / Camaçari R$600,00 a R$ 1.100,00

Comunicação/Marketing: 7 vagas. Entre o 3º e o 6º semestre, vaga de 6h. Possuir Conhecimento em Ilustrator, Corel Draw e Photoshop - Salvador - R$ 600,00 a R$ 1.100,00

Ciências Contábeis: 6 vagas. Entre o 4º e o 7º semestre, vaga de 6h. Possuir conhecimento entre intermediário e avançado no Pacote Office - Salvador / Lauro de Freitas - R$ 450,00 a R$ 800,00

Ciência da Computação e afins: 10 vagas. Entre o 2º e o 6º semestre, vaga de 6h. Possuir conhecimento em Java, SQL, HTML. - Salvador / Lauro de Freitas - R$ 700,00 a R$ 1.300,00

Engenharia Ambiental: 1 vaga. Entre o 5º e o 7º semestre, vaga de 6h. - Salvador - R$ 1.000,00

Engenharia Civil: 2 vagas. Entre o 5º e o 7º semestre, vaga de 6h. Possuir conhecimento em AUTOCAD - Salvador - R$ 600,00 a R$ 800,00

Engenharia Elétrica: 2 vagas. Entre o 5º e o 7º semestre, vaga de 6h. Salvador R$ 600 a R$800,00

Técnico em Administração: 4 vagas. Entre o 2º e o 4º semestre, vaga de 5h. - Diversos bairros Salvador / Lauro de Freitas - R$ 450,00 a R$ 500,00

Técnico em Edificações: 2 vagas. Entre o 1º e o 3° semestre, vaga de 5h. Possuir Conhecimento em AUTOCAD - Salvador - R$ 500,00

Técnico em Mecânica: 1 vaga. Entre o 3º e o 4° semestre, vaga de 6h. - Simões Filho - R$ 800,00

Interessados devem se candidatar através do site.

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) - 2.100 vagas devem ser abertas para o segundo semestre em Salvador e RMS.

Vagas disponíveis atualmente:

Administração: 16 vagas. R$ 600,00 - 900,00 / 1º ao 6º semestre, Salvador e regiões.

Ciências Contábeis: 4 vagas. R$ 650,00 -800,00 / 1º ao 6º semestre, Salvador e regiões.

Marketing: 2 vagas. R$ 600,00 / 5º ao 7º semestre, Salvador e regiões.

Pedagogia: 12 vagas. R$ 250,00 - 700,00 -/ 2º ao 6º semestre, Salvador e regiões.

Técnico em administração: 3 vagas. R$ 600,00 - 1.000,00 / 1º ao 3º semestre, Salvador e regiões.

Técnico em logística: 1 vaga. R$ 500,00 - 8000,00 / 1º ao 2º semestre, Salvador e regiões.

Estudante já cadastrado no CIEE: Acessar o Portal CIEE (www.ciee.org.br) e com os dados de acesso para se candidatar às vagas. O candidato também pode se candidatar ligando para a Central de Atendimento CIEE (3003-2433). Estudante não cadastrado no CIEE: Cadastrar-se no Portal CIEE (www.ciee.org.br) e se candidatar às vagas. Após o cadastro, o candidato também pode se candidatar ligando para a Central de Atendimento CIEE (3003-2433).

*OBS: Todas as vagas citadas acima estão sujeitas à alteração a qualquer momento.

Outras vagas

Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA):

Estão abertas vagas para o Programa de Estágio de Nível Superior de Pós-graduação em Direito e Gestão Pública com ênfase em Gestão Jurídica, da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA). As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas através do site do Instituto Euvaldo Lodi até o dia 18 de julho.

Desta vez, o edital contém cotas para negros, indígenas, pessoas com deficiência e beneficiários da Lei 13.458/15. Para o estágio em Direito, estão sendo oferecidas 21 vagas para Salvador. Já para o estágio em Gestão Pública, estão sendo oferecidas 4 vagas em Salvador. Os candidatos aprovados receberão uma bolsa auxílio no valor de R $1.000 por mês, além do auxílio-transporte. Como estágios regulares, o PEPGD e o PEPGG contam com supervisão prática e possuem carga horária de 20 horas semanais.



Defensoria Pública da União (DPU):



A Defensoria Pública da União (DPU) em Salvador está com processo seletivo aberto para estágio forense. A inscrição poderá ser realizada até às 12h do dia 16 de julho de 2021, incluindo sábados, domingos e feriados, no site do Centro de Integração Empresa Escola. Podem participar da seleção estudantes a partir do 5º semestre.

O edital estabelece que 10% das vagas oferecidas para cada curso estão reservadas às pessoas com deficiência. Também são destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros ou pardos a reserva de 30% das vagas oferecidas nesta seleção e participarão em igualdade de condições com os demais concorrentes. Os convocados na seleção cumprirão estágio com carga horária de 4 horas por dia e receberão bolsa mensal no valor de R$ 800, acrescida de R$ 8 de transporte por dia estagiado.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro