Quatro novos procurados são incluídos no Baralho do Crime da SSP

Quatro novos procurados da Justiça foram incluídos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na quarta-feira (8). Agora, a polícia já fez 35 substituições no baralhinho neste ano.

Marcio dos Passos de Jesus, o ‘Galinha Preta’, que atua na região de Simões Filho, município da Região Metropolitana de Salvador, é o novo representante da carta ‘Ás de Espadas’. Galinha Preta, além de fazer parte de uma facção criminosa, é procurado pelo crime de homicídio, segundo a SSP.

Da região de Mussurunga, em Salvador, Patric Ribeiro Tupinambá, passa a ocupar a vaga de ‘Cinco de Ouros’. Ele tem mandado de prisão pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Já o homicida Márcio Mendes do Nascimento, de São Cristóvão, em Salvador assume o naipe ‘Quatro de Ouros’.

Ivan Gomes Pires, procurado por tráfico de drogas, foi adicionado no Baralho como o ‘Dois de Ouros’. O foragido atua na cidade de Canudos, a cerca de 400 km de Salvador.

Quem reconhecer algum dos procurados pode ligar para o Disque Denúncia da SSP, por meio dos telefones 3235-0000 (Salvador e RMS) e 181 (interior do estado) ou através do link ‘Denuncie Aqui’ encontrado no site: disquedenuncia.com.