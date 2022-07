Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente em Mucuri

Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio e um ônibus matou quatro pessoas da mesma família no final da tarde desta segunda-feira (11), na BA-698, que liga a cidade de Mucuri à BR-101. O veículo estava ocupado por dois adultos, uma criança e uma adolescente.

Testemunhas contam que o condutor tentou desviar de um buraco na pista, e acabou colidindo de frente com o ônibus que transportava trabalhadores de uma fábrica instalada na cidade. Ninguém ficou ferido no ônibus.

O segundo veículo de passeio envolvido no acidente, ao tentar desviar do choque entre os dois anteriores, bateu em um buraco e caiu na ribanceira. O condutor e os demais ocupantes foram resgatados ao Hospital São José.

As vítimas do acidente fatal não foram identificadas até o momento. As informações são do site Bahia Extremosul.