Quatro pessoas morrem e sete ficam feridas em acidente na BA-530

Quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas em um acidente que ocorreu na tarde de domingo (22), envolvendo três veículos, no KM 4 da BA-530, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Entre os mortos estão Sidney Souza Barreto Dantas, 26 anos, Sheila Silva Dantas, 24, e o filho do casal, Siuan Dantas, 5. Segundo parentes das vítimas, a família estava indo para a praia quando ocorreu o acidente.

Abalados, familiares dos mortos estiveram no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), na manhã desta segunda-feira (23), para liberar os corpos de mãe e filho. Sem se identificar, um deles contou à reportagem que Sheila e Siuan foram arremessados para fora do veículo. Já o pai, Sidney, ficou preso às ferragens e teve o corpo carbonizado, assim como a quarta vítima, identificada apenas como Ronaldo.

"Meu netinho era tão pequenininho, tão pequeno, por que, meu Deus", indagava a avó do garotinho. Em prantos, a cigana, que preferiu não se identificar, lamentou as mortes também do genro e de Sheila, que deixou uma segunda filha, de 9 anos. "Agora ela está com a outra avó, mas já soube", se limitou a dizer a mulher.

Acidente

Ainda não há informações concretas sobre o que causou o acidente. Segundo o tio de uma das vítimas, no entanto, foi uma batida "muito feia". "Foi tão sério, que nenhum dos carros conseguiu parar, agora o que causou, exatamente, ninguém sabe", diz ele, ao dizer que a informação de testemunhas é de que dois, dos três carros, se chocaram.

Conforme a Polícia Militar, seis vítimas foram socorridas pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Camaçari. Ainda segundo a PM, uma vítima do sexo feminino foi socorrida pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), em estado grave, para o Hospital do Subúrbio.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) e da 59ª Compnahia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vila de Abrantes) estiveram no local e fizeram o acompanhamento do trabalho dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) na remoção dos corpos.

Vítimas

Sheila e Siuan tiveram os corpos liberados e seguem para Camaçari, onde serão sepultados esta tarde, em cemitério não revelado pela família. O corpo de Sidney, no entanto, não pôde ser retirado em função do estado de carbonização.

Procurado pelo CORREIO, o DPT informou que assim como Sidney, Ronaldo segue no local até que a perícia defina por qual meio serão identificados. Por meio da assessoria, a pasta disse que a técnica vai depender do estado de cada corpo.

As possibilidades de identificação são por meio das digitais - caso haja algum "fragmento de digital", a depender de quanto foi queimado, arcada dentária - a família precisa levar um exame odontolófico até os peritos ou DNA - que utiliza o material genético de algum familiar.

À reportagem, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) afirmou que não passa informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Inicialmente, o CORREIO havia infromado que a Polícia Civil iria investigar as causas do acidente. No entento, isso acontecerá apenas se o resultado da perícia apontar algum ato criminoso como o motivo da tragédia.

Bahia é o 3º estado com mais morte nas estradas

Uma pessoa morre por dia em acidentes nas rodovias federais que cortam o estado da Bahia. Os dados foram divulgados na última sexta-feira (20), pelo Painel da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Só no ano passado, segundo o levantamento, foram 456 óbitos nas estradas de todo o estado, atrás apenas de Minas Gerais e Paraná. Apesar de ainda muito alto, o número de mortes nas estradas federais baianas no ano passado é o menor em 11 anos. Em 2007, foram 633 mortes. O pico, foi registrado em 2012 (849 mortes).

O levantamento leva em conta os dados da Polícia Rodoviária Federal e se referem às ocorrências entre 2007 e 2018. O estudo revela ainda que, na Bahia, foram registrados 3.545 acidentes, com 2.895 vítimas - fatais e não fatais no ano passado. O número também é o menor para a série analisada pela CNT. Em 2007, em todo o estado, foram 7.157 acidentes. Em 2014, o pico: 10.405.

Veja trechos mais perigosos na Bahia

Na BR-324 - Rodovia Engenheiro Vasco Filho

- Entre os quilômetros 518 e 543 – atenção às rotatórias, reduza a velocidade;

- Entre os quilômetros 566 ao 574 – trecho com aclives e declives.

Na BR-116 - Rodovia Santos Dumont

- Entre os quilômetros 446 e 452 – trecho em obras de duplicação;

- Entre os quilômetros 459 e 466 – trecho em obras de duplicação;

- Entre os quilômetros 545 e 600 – trecho de serra, atenção às curvas e ultrapassagens proibidas ou inseguras;

- Entre os quilômetros 600 e 639 – perímetro urbano de Jaguaquara do Km 628 ao 638;

- Entre os quilômetros 639 e 648 – trecho de serra, atenção às curvas e ultrapassagens proibidas ou inseguras;

- Entre os quilômetros 569 e 579 – perímetro urbano de Jequié, atenção;

- Entre os quilômetros 710 e 740 – trecho de serra, atenção às curvas e ultrapassagens proibidas ou inseguras;

- Entre os quilômetros 740 e 750 e entre os quilômetros 773 e 780 – perímetro urbano, atenção;

- Entre os quilômetros 808 e 818 – perímetro urbano, atenção;

- Entre os quilômetros 828 e 830 – perímetro urbano, atenção;

- Entre os quilômetros 830 e 900 – reduzir velocidade, cuidado com ultrapassagens proibidas ou inseguras;

- Entre os quilômetros 900 e 912 – perímetro urbano de Cândido Sales, atenção;

- Entre os quilômetros 912 e 933 – reduza a velocidade, cuidado com ultrapassagens proibidas ou inseguras.