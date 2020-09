Quatro pessoas são mortas durante tiroteiro em praia de Fortaleza

Ao menos quatro pessoas foram mortas na Praia do Futuro, em Fortaleza, na noite desta terça, 29, após registro de intenso tiroteio. Os corpos foram encontrados na faixa de areia de praia. Um deles apresentava o braço decepado. Além dos corpos, quatro armas de calibres variados, sendo um revolver e três pistolas, foram encontradas pelos agentes da Polícia Militar que atenderam a ocorrência.

Em vídeo obtido pelo O POVO, moradores de prédios e casas vizinhas a comunidades expressam o medo diante da intensa troca de tiros. Nos registros é possível observar o forte barulho dos disparos de arma de fogo e os sons de sirene de viaturas da Polícia no local de onde estaria ocorrendo o confronto.

A suspeita, segundo relatos obtidos com exclusividade pelo O POVO, é de que no início da noite de hoje, 29, integrantes de duas facções entraram em confronto pelo domínio dos territórios das comunidades Luxou e Caroço. Os criminosos estariam efetuando uma disputa com armas de fogo pelo controle da região, quando uma unidade da Polícia Militar que realizava ronda nas proximidades se deparou com a situação e interveio.

Diante da presença da Polícia, a troca de tiros se intensificou e um grupo de criminosos partiu em fuga utilizando um Fiat Pálio de cor vermelha. Os policiais teriam então iniciado uma perseguição ainda sem cessar a troca de tiros, até que o carro dos perseguidos invadiu a faixa de areia da praia. O POVO apurou que uma pessoa foi detida durante a operação e que o carro usado pelos bandidos consta como roubado no banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran).

O POVO solicitou esclarecimentos para assessoria de comunicação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que confirmou que parte do tiroteio que ocorreu nesta terça-feira, 29, foi resultado de um confronto de criminosos com as forças de segurança. Segundo a nota, os agentes estariam realizando uma ronda na região da Praia do Futuro quando se depararam com um veículo suspeito. "Os policiais deram voz de parada. Como os suspeitos não atenderam, iniciou-se uma perseguição e um confronto", completa o posicionamento.

As informações são do jornal O Povo