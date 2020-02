Quatro pessoas são mortas e 14 baleadas em festa de paredão na Bahia

Quatro homens morreram e 14 pessoas foram baleadas durante um tiroteio em uma festa de paredão na zona rural de Anguera, na região de Feira de Santana, nesta segunda-feira (24). A Polícia Civil investiga os crimes e ninguém foi preso até o momento.

Segundo a Polícia Civil, os bandidos estavam em um carro e trocaram tiros com pessoas que estavam na festa. Policiais militares contaram que dezenas de tiros foram disparados no momento da confusão, que ocorreu entre membros de facções ligadas ao tráfico de drogas em Feira de Santana. No total, foram 18 baleados, sendo que três pessoas morreram no local e outra no hospital.

Na festa, realizada no povoado de Areia, havia cerca de mil foliões. O tiroteio provocou correria e alguns deles foram pisoteados. As vítimas fatais foram identificadas como Edson da Silva Rodrigues, George Cardoso dos Santos, Márcio do Carmo Jesus e Maike Santos da Silva, todos com idade entre 20 e 25 anos.

Apesar de o tiroteio ter ocorrido por conta da briga entre facções, a polícia não sabe dizer ao certo se as vítimas estão diretamente ligadas a elas ou se foram atingidas por balas perdidas no meio da confusão.

As outras vítimas foram socorridas ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, e não tiveram as identidades e o estado de saúde divulgados.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 57ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Santo Estevão) estiveram no local depois de receber a informação de que homens armados atiraram em algumas pessoas no povoado, mas que os bandidos fugiram.