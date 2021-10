Quatro pessoas são resgatadas de casarão em Salvador após sequestro

Quatro pessoas foram resgatadas de um casarão na Rua do Gravatá, em Nazaré, na tarde desta quinta-feira (13), depois de denúncia recebida pela polícia de que elas haviam sido sequestradas. Nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 2ª Companhia Independente (CIPM) que faziam operação na Castanheda foram até o local depois de uma ligação alertar a central policial de que as cinco pessoas tinham sido sequestradas e seriam executadas em um cativeiro no Gravatá.

No local, os policiais notaram homens armados na janela do casarão. Eles deram voz de prisão, mas os suspeitos conseguiram escapar pelos fundos do imóvel.

Na casa, quatro pessoas foram achadas amarradas - três homens e uma mulher. Uma das vítimas tinha um tonel vazado na cabeça.

Os policiais libertaram as quatro pessoas, que foram levadas para a 1ª Delegacia. O que estava ferido foi levado primeiro para receber atendimento médico a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Uma quinta vítima foi citada na denúncia, mas não estava na casa. Ao ver o caso na TV, ela foi até a 1ª Delegacia e contou que conseguiu fugir dos criminosos depois de levar um soco na boca. A Polícia Civil vai investigar o caso.