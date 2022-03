Quatro pessoas se afogam na praia de Busca Vida e são resgatadas pelo Graer

Quatro pessoas se afogaram na praia de Busca Vida, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta sexta-feira (25). Elas tiveram que ser resgatadas por equipes do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar.

O afogamento começou com duas turistas brasilienses, que foram puxadas por uma corrente de retorno. Uma delas foi resgatada por dois homens, que não obtiveram êxito na segunda ação e também foram puxados.

A quarta vítima foi uma paulista que tentou com um caiaque socorrer as três pessoas, mas a embarcação virou. Policiais do Graer participavam de uma solenidade quando foram acionados.

Segundo a polícia, o resgate foi bem sucedido e nenhuma das vítimas saiu ferida ou precisou ser encaminhadas para uma unidade de saúde. Bombeiros também foram encaminhados ao local para o socorro após o ocorrido.

Cuidados

O Corpo de Bombeiros Militar alerta os cidadãos que desejam tomar banho de mar sobre a necessidade de observarem a sinalização sobre a presença das correntes de retorno, realizadas com a presença de uma bandeira vermelha.