Quatro postos de saúde passam a atender como UPAs para casos de síndromes gripais

Quatro Unidades de Saúde da Família (USF) começaram a operar como Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em Salvador, nesta quinta-feira (20). A medida adotada pela Prefeitura é uma tentativa de desafogar o sistema sobrecarregando por casos de gripe e covid e evitar que pacientes sejam atendidos em macas nos corredores ou até mesmo em colchões no chão das unidades. Na sexta-feira (21), o gripário de Pirajá/ Santo Inácio será reaberto com esse mesmo propósito.

Foram adaptadas as USF de Pirajá, IAPI, Itapuã e Imbuí. Com a mudança essas unidades passam a atender casos de baixa e média complexidade, operam sete dias por semana e 24h. A capacidade é para 250 atendimentos por dia, cada. O prefeito Bruno Reis (DEM) esteve na unidade do Imbuí e frisou que o cenário atual inspira cuidados.

"A variante ômicron, diferente das outras variantes, está deixando claro e evidente e há uma grande demanda no sistema de saúde de urgência e emergência. Hoje a demanda é maios por leitos de enfermaria do que de UTI. A prefeitura está ampliando a sua porta de entrada para os serviços", disse o prefeito Bruno Reis, nesta quinta-feira (20).

Na sexta-feira, o gripário de Pirajá/ Santo Inácio será reaberto para ajudar a atender a demanda. Outros três gripários já estão em funcionamento nos Barris, Pau Miúdo e na ilha de Bom Jesus dos Passos, mas estão lotados.

O prefeito disse ainda que avalia a abertura de novos leitos de enfermaria e pede apoio do governo do estado para a reabertura de leitos no Hospital Espanhol, e a utilização das UPAs que são administradas pelo governo como gripários.

"A gente precisa do apoio do governo do estado. O governo prometeu reabrir leitos do Espanhol há 30 dias e ainda não fez. Nós só estamos apanhando, fazendo mais do que nossa obrigação. E também é lamentável o que governo federal tenha reduzido a verba para os leitos de UTI. Isso vai sobrecarregar a capital porque as cidades de pequeno porte do interior não vão conseguir bancar", disse o secretário municipal da Saúde, (SMS), Léo Prates.