Quatro submetralhoras encontradas em Feira de Santana

Quatro submetralhadoras calibre 9mm foram apreendidas pela 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana), no final da tarde de domingo (5), na cidade de Feira de Santana.

Segundo o comandante da unidade, major Fernando Cardoso, os armamentos foram localizados após informação do Centro Integrado de Comunicaçōes (Cicom). "Iniciamos as diligências no sábado, logo após informe sobre indivíduos armados no bairro Novo Horizonte. Mas só hoje, em continuidade às buscas, conseguimos encontrar os materiais ilícitos", diase o oficial.

Ainda conforme o major, os criminosos, ao perceberem a presença das viaturas fugiram por um matagal abandonando duas mochilas e uma sacola, onde os armamentos estavam escondidos. Também foram encontrados munições e carregadores para as armas.