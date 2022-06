Quatro suspeitos são mortos em troca de tiros com a PM em Salvador

Quatro suspeitos foram mortos em confrontos com policiais na tarde da última quinta-feira em dois bairros da capital baiana. Um dos confrontos ocorreu no Curralinho, no bairro do Imbuí, e o outro em São Gonçalo. Em nota, a Polícia Militar informou que nas duas situações os policiais foram recebidos a tiro e revidaram. Após o embate, os homens foram encontrados caídos no solo, foram socorridos para unidades de saúde, mas não resistiram.

Em uma das ocorrências, segundo a PM, os suspeitos roubavam transeuntes nas imediações de um grande centro comercial, situado no Caminho das Árvores, quando policiais do Esquadrão de Motociclistas Águia alertou, via rádio, que estava acompanhado suspeitos armados em um veículo branco e a Apolo prosseguiu em apoio, juntamente com o helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da PMBA.

Ao visualizarem o veículo adentrando o Curralinho, os policiais se dividiram com a finalidade de localizar os suspeitos. Uma das equipes seguiu para um prédio em construção, enquanto a outra seguiu para uma região de mata. Quando realizavam buscas no local, os policiais militares foram recebidos a tiros pelos suspeitos, mas após o revide os alvos foram atingidos. Eles foram encontrados e socorridos ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles foram apreendidas duas armas de fogo (uma pistola e um revólver), um carro branco e quatro celulares. A ocorrência foi registrada na Corregedoria Geral da Polícia Militar da Bahia.

Ainda de acordo com a PM, também na tarde da última quinta-feira (9), os policiais realizavam ronda no bairro São Gonçalo, quando se depararam com um grupo de homens armados que passaram a atirar contra os polciais. Houve o revide e, cessados os disparos, os militares localizaram dois homens caídos ao solo.

Com eles a PM apreendeu um revólver calibre 38, com 4 munições deflagradas e 2 intactas; um revólver calibre 32, com 4 munições deflagradas e 2 intactas, 757 pinos de cocaína, 20 embalagens contendo cocaína e um aparelho celular. Os suspeitos foram socorridos para o hospital Roberto Santos, mas não resistiram aos ferimentos. O material aprendido foi apresentado na Delegacia Territorial.