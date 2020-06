Quatro traficantes com máscaras de La Casa de Papel são mortos em ação da PM

Quatro traficantes morreram e um policial militar (PM) ficou ferido na manhã desta terça-feira (9) na localidade do Areal, no município baiano de Cruz das Almas. As mortes ocorreram depois policiais militares receberem uma denúncia anônima de tráfico de drogas na cidade. Os criminosos usavam máscaras que fazem referência à série La Casa de Papel, da Netflix.

Guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte, da 27ª CIPM/Cruz das Almas e do Grupamento Aéreo (Graer) localizaram base de armazenamento de uma facção. No local, foram encontrados quatro traficantes, armas, munições e drogas.

Durante a ação policial, os homens armados efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição. Um policial foi atingido na perna e de raspão no abdômen e logo após socorrido pela equipe de policiais do Grupamento Aéreo (Graer) para o Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus. De acordo com a PM, os homens foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Já o policial passa bem.

“Chegamos no local de mata fechada e de difícil acesso e fomos surpreendidos por disparos de armas de fogo. Na troca de tiros os quatro traficantes foram alvejados e encaminhados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Um deles era um dos líderes de uma quadrilha, no município de Governador Mangabeira. Na ação, um policial nosso foi alvejado pelos traficantes, mas não corre risco de morte”, informou o comandante da Cipe Litoral Norte, major Cis Bahiense.

De acordo com o major, com o quarteto foi encontrado uma pistola calibre 45, dois revólveres calibre 38, duas espingardas calibre 38, diversas munições, uma grande quantidade de cocaína que abasteceria 100 mil pinos, três tabletes de maconha e quatro máscaras que fazem referência à serie La Casa de Papel.