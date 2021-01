Que agonia: passageiros esperam mais de 3h para embarcar no ferryboat

Usuários do sistema ferryboat estão passando por maus bocados para atravessar de Bom Despacho para Salvador neste domingo (24). O tempo médio de espera é de 3h e há relatos de pessoas que aguardaram quase 5h até fazer o embarque na fila de carros.

De acordo com a Internacional Travessias, responsável por operar o sistema, o ferryboat opera com três embarcações: Zumbi dos Palmares, Pinheiro e Rio Paraguaçu. Em nota, a empresa afirmou que o fluxo de veículos em Bom Despacho se intensificou após as 15h.

As demais embarcações, Anna Nery, Dorival Caymmi e Ivete Sangalo, estão em reparo e demandam peças que o mercado local não dispõe. A empresa afirma que já providenciou a aquisição destas peças e espera resolver as pendências o quanto antes.

Foi por volta das 15h que o empresário Luciano Santos, 38, chegou à fila, que estava um pouco depois do entroncamento de Mar Grande. Vindo de Santo Antônio de Jesus, ele se assustou com o tamanho da fila e pensou em dar a volta pela estrada até chegar em Salvador, mas foi desencorajado pela família.

"Tem sido constante isso no verão. Normalmente eu vou pela BR, mas hoje o tempo estava um pouco nublado e preferi vir pela Ilha. Estou profundamente arrependido", disse.

Um outro usuário do sistema que se arrependeu de não dar a volta foi K. Almeida. Ele foi visitar os parentes no interior e acabou dando de cara com as grandes filas na volta.

De acordo com Almeida, a falta de organização foi outro ponto que acabou tirando ele do sério. Ele reclamou também da quantidade de pessoas circulando sem máscara.

Ainda segundo o usuário, há uma fila dupla formada em frente à entrada da Gameleira, próxima ao Bompreço e que não há ninguém organizando esse fluxo: tornando mais fácil que carros furem filas e gerando o risco de tumultos no local.

"É inadmissível que isso aconteça desde que eu era criança e até agora ninguém ajustou. Isso aqui [além de tudo] é uma fonte de transmissão da doença nessa pandemia", disse Almeida.

Segundo a Internacional Travessias, o fluxo de pedestres foi outro responsável por aumentar o tempo de permanência no terminal da Ilha durante a noite. Ainda de acordo com a empresa, o movimento maior é no sentido Salvador. No terminal São Joaquim, o movimento é bem menor.