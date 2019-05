Que dureza: cidade francesa vai distribuir Viagra para estimular fertilidade

A escola que a cidade de Montereau, que tem apenas 600 habitantes, divide com o município vizinho de Cour-Marigny pode fechar as portas por falta de alunos. A solução encontrada pelo prefeito Jean Debouzy para as pessoas terem filhos e, consequentemente, encher o colégio foi inusitada: distribuir Viagra, remédio usado para curar a impotência sexual.

De acordo com a agência RFI, um decreto assinado diz que “o prefeito é favorável à distribuição das 'pequenas pílulas azuis', que serão disponibilizadas aos casais entre 18 e 40 anos para que tenham todas as possibilidades de conceber e preservar a escola de duas cidades".

“Uma ou duas das quatro classes poderão fechar as portas. Os alunos poderão ter que estudar em outras cidades. Gostaríamos que eles ficassem aqui”, disse o prefeito ao canal de TV France 3.

“Foi um jeito que encontrei para falarem da escola”, disse Jean Debouzy. “Todo mundo sabe o que são essas pílulas azuis, não preciso explicar. É preciso um pouco de bom humor às vezes”, explicou.

Proibido ficar doente

Na França, as cidades pequenas sofrem com a falta de serviços e seus prefeitos “usam a imaginação” para chamar a atenção para problemas graves.

O prefeito da cidade de Sainte-Geneviève-des-Bois, André Jean, também decidiu decretar a “proibição de ficar doente” em abril. Ele teve a ideia depois de pegar uma gripe e não conseguir encontrar um médico no município.

Com frequência, ele também é parado na rua por moradores que se queixam da falta de atendimento. De acordo com ele, há apenas um clínico-geral na cidade que vai se aposentar dentro de dois anos.