'Que ele repouse nas mansões celestiais', diz Sargento Isidório após morte do filho

O deputado federal e ex-candidato a prefeito de Salvador, Pastor Sargento Isidório, pai do deputado estadual João Isidório, 29 anos, que morreu após um mal súbito, publicou uma nota de pesar pela morte do filho. Para falar sobre a morte, ele publicou trechos da bíblia. "Aguardamos no Senhor Jesus que ele repouse nas mansões celestiais", diz um trecho da nota.

A nota diz que João estava acompanhado da esposa Lucrécia e o primo Raoni, no terminal náutico de Madre de Deus, quando aconteceu o "acidente náutico".

Ele chegou a ser socorrido por equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu), e levado ao Hospital Municipal de Madre de Deus, onde a morte foi confirmada.

O corpo do deputado será velado a partir das 8h na Fundação Dr. Jesus, instituição criada por seu pai para o tratamento de dependentes químicos, onde ele também trabalhava. O enterro será no Cemitério Caboto, em Candeias, às 15h.

Carreira política

João tinha 29 anos e estava em seu primeiro mandato como deputado estadual na Bahia. Ele foi eleito para o cargo em 2018 e foi o deputado estadual mais votado da Bahia, com 110 mil votos.

Além de parlamentar, ele era cantor, compositor e coordenador da Fundação Dr. Jesus, instituição criada por seu pai para o tratamento de dependentes químicos.

Na assembleia, ele era conhecido por defender pautas conservadoras e ligadas ao público evangélico. Em uma de suas falas, ele disse ter o desejo de entregar a Bahia à Santíssima Trindade para protegê-la de "maldições" e "anjos das trevas".