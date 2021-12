Que fila é essa? População resolve sair de Salvador pelo mar e causa aglomeração

Duas filas formadas na manhã desta sexta-feira (31), em Salvador, estão chamando a atenção de quem passa pela Cidade Baixa. No bairro do Comércio, a aglomeração começa na porta do Terminal Náutico da Bahia, que dá acesso às lanchinhas, e avança pela calçada até a entrada ao Porto.

Passageiros estão usando sombrinhas, sacolas e outros objetos para tentar se proteger do sol forte enquanto aguardam para embarcar. Muitos estão com sacolas pesadas, diversas bagagens e crianças, mas o clima está descontraído. Nessa véspera de réveillon ,a população escolheu deixar a cidade pelo mar.

Enquanto isso, no Terminal de São Joaquim, em Água de Meninos, a fila do ferry-boat está deixando o trânsito congestionado na região. No final da manhã o engarrafamento se aproximava do Largo de Roma. A fila de passageiros também está intensa, começa na porta do Terminal, percorre toda a área de embarque e avança pela avenida Engenheiro Oscar Pontes, em direção ao Comércio.