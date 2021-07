Queda de árvore de grande porte deixa dois feridos em Valéria

A queda de uma árvore de grande porte atingiu dois imóveis na Alameda Engenheiro Antonio Franco, no bairro de Valéria, em Salvador, e acabou deixando duas pessoas feridas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital do Subúrbio, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que realizou uma vistoria no local no início da manhã desse domingo (25), logo após o acidente, os moradores foram notificados a deixarem os imóveis e, provavelmente, receberão por perdas materiais.

O registro da ocorrência foi feito às 7h19 pelo telefone 199. Ainda de acordo com a Codesal, os moradores ainda não fizeram o cadastro para o encaminhamento de auxílio social.