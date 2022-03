Queda de árvore na Boca do Rio deixa região sem energia

A região da Boca do Rio está com o fornecimento de luz suspenso na tarde desta sexta-feira (18). A situação aconteceu devido à queda de uma árvore sobre a rede elétrica do local.

"Toda hora cai a energia desse bairro. Se minha geladeira queimar, eu vou bater na porta da Coelba!", se queixou uma usuária do Twitter.

A Neoenergia Coelba esclareceu que está atuando na recomposição da fiação afetada e que, para garantir a segurança dos profissionais e da população, o fornecimento de energia da localidade está suspenso e será retomado após a finalização do serviço.