Queda de árvore sobre carro mata mulher na zona sul de São Paulo

Uma árvore caiu em cima de um veículo na rua Dr Thirso Martins, 32, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, após a forte chuva registrada nesta terça-feira, 1º na cidade. Quatro pessoas ficaram presas nas ferragens, sendo duas crianças, uma de oito e outra de dez anos, além de um casal. A motorista não resistiu aos ferimentos e morreu.



Ocorrências de quedas de árvores foram registradas em outros três pontos da região. Ainda houve um desabamento no distrito de Sapopemba, na zona leste, após um caminhão desgovernado colidir com uma residência. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estão sem ferimentos, incluindo o motorista, e outras cinco vítimas apresentam lesões graves. Outro desabamento foi registrado em Santo André, na região metropolitana, e enchentes em Moema e Ipiranga, na zona sul.



A cidade de São Paulo entrou em estado de alerta para alagamentos após registrar temporais em vários pontos nesta tarde. Cerca de oito áreas da capital estão com instabilidade, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE).



De acordo com o CGE, nas próximas horas o tempo segue instável com possibilidade de chuvas fortes, potencial para rajadas de vento, alagamentos e até queda de granizo.



Os registros da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostram aumento de lentidão na zona norte, com 33 quilômetros de congestionamento, e atenção para o centro, com 12 quilômetros. A Defesa Civil de São Paulo destaca a chuva isolada na região norte com ventos e raios, pedindo cuidado para a população nas próximas horas.



O alerta mais recente do CGE coloca a zona norte e a Marginal do Tietê como as principais regiões em estado de atenção desde as 13h40.



Veja as regiões com alerta para alagamentos:



Zona Norte, desde às 13h40



Marginal Tietê, desde às 13h40



Zona Leste, das 14h10 às 16h08



Zona Sudeste, das 14h10 às 16h08



Zona Oeste, das 13h40 às 16h08



Centro, das 13h40 às 16h08



Marginal Pinheiros, das 13h40 às 16h08



Para os próximos dias, o cenário não muda. A tendência é de ocorrências de novos temporais sobre a Grande São Paulo a partir da tarde. São esperadas chuvas acompanhadas por raios, trovões, rajadas e vento e queda de granizo, A temperatura deve chegar aos 28°C.