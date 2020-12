Queda de energia atinge bairros de Brotas, Sete Portas e parte de Cosme de Farias

Por causa do desligamento de uma subestação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), o fornecimento de energia para a Coelba foi interrompido em algumas regiões de Salvador na noite desta quarta-feira (02), por volta das 19h30. Os locais afetados foram os bairros de Brotas, Sete Portas e parte de Cosme de Farias.

Equipes técnicas da companhia de energia atuaram junto à Chesf para o restabelecimento das cargas para viabilizar o retorno do serviço para os imóveis destas regiões. A situação foi completamente normalizada às 21h, conforme informação da Coelba.

(Foto: Andreia Santana/CORREIO)

O CORREIO apurou falta de energia ainda na Vila Laura, Cidade Nova, parte da Ladeira do Cabula e região do Extra da Rótula. Segundo a Coelba, minutos após a queda de luz, a empresa iniciou a normalização de 66% dos clientes através de cargas direto do Centro de Operações da distribuidoras.