Queda no consumo de cerveja leva Grupo Petrópolis a dar férias a 10 mil trabalhadores

Unidade fabril do Grupo Petrópolis em Alagoinhas (Foto: Divulgação)

Devido à queda de consumo de cerveja no Brasil, por conta do fechamento dos bares e restaurantes, o Grupo Petrópolis – fabricante de cervejas de marcas populares como Itaipava, Petra e Lokal – anunciou nesta segunda-feira (30) que vai promover ações de readequação de suas atividades e de seus 28 mil trabalhadores. A partir de hoje, entram de férias 10 mil funcionários.

Segundo a empresa, que tem uma fábrica em Alagoinhas, no Nordeste baiano, a medida quer, em um primeiro momento, garantir os empregos da companhia nesta fase de prevenção ao Covid-19.

Com os estoques em alta, a produção será feita seguindo o cronograma das linhas de envase de cada fábrica. No momento, o Grupo tem produto suficiente para o atendimento aos supermercados e pontos de venda que seguem abertos.

Desde o início da pandemia, a empresa afirma que vem cumprindo as medidas de prevenção sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Cerca de 20% já trabalhavam em regime de home office ou foram afastados preventivamente por estarem nos chamados grupos de risco.

O foco prioritário sempre foi tomar todas as medidas de proteção dos colaboradores, agora as medidas visam a saúde e a manutenção dos empregos.



O Grupo Petrópolis conta com sete unidades fabris, uma delas em Alagoinhas, no Nordeste da Bahia. As outras ficam em Boituva e Bragança Paulista/SP, Itapissuma/PE, Petrópolis e Teresópolis/RJ, e Rondonópolis/MT. Conta ainda com mais de 180 unidades de distribuição espalhadas pelo país.

A companhia diz manter expectativas positivas no país e na capacidade de retomada, quando o momento for adequado.



Prevenção e contenção

Em linha com as orientações e boas práticas adotadas em todo o mundo para diminuir a exposição e o contato entre os colaboradores, o Grupo Petrópolis conta que implantou, desde o início da crise, as medidas de prevenção necessárias.

Além da ampliação da comunicação sobre os cuidados e hábitos seguros e da adoção do home office, estão em vigência também regras de horários alternativos para uso dos refeitórios, proibição de viagens sem urgência, entre tantas outras ações.



Todas as iniciativas cumprem rigorosamente os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades federais, estaduais e municipais, e reforçam o compromisso do Grupo Petrópolis na luta contra a disseminação do vírus Covid-19 e o respeito com seus colaboradores, consumidores e com o país.