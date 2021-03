Queiroga fará blitz em UTIs para conferir se mortes são por covid, diz colunista

Futuro ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga deverá seguir as orientações particulares do presidente Jair Bolsonaro em relação à questões sanitárias do país. Segundo interlocutores, o cardiologista paraibano será uma versão 2.0 de Eduardo Pazuello.

As informações são do jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. Uma das ideias de Queiroga é ir aos hospitais em uma espécie de blitz para conferir pessoalmente se as UTIs estão lotadas e se as pessoas estão realmente morrendo de covid-19.

Essa atitude estaria em congruência com o posicionamento de Bolsonaro, que ontem (18) questionou as mortes relacionadas à doença causada pelo coronavírus.

"Parece que só morre de Covid. Você pega, você pode ver... Os hospitais estão com 90% das UTIs ocupadas. Quantos são de Covid e quantos são de outras enfermidades?", indagou o presidente.

Por fim, segundo interlocutores do novo ministro, ele também estaria precupado com a vacina da AstraZeneca, maior aposta para a imunização no Brasil, que teve sua aplicação suspensa em diversos países da Europa.