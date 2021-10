Queiroga volta a testar positivo para covid-19 e continuará isolado nos EUA

Em suas redes sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou nesta sexta-feira (1°) que continuará impedido de voltar ao Brasil após um novo resultado positivo no exame de covid-19.

“Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje. Sigo trabalhando a distância para acelerar a imunização dos brasileiros”, afirmou no Twitter. “Estou sem sintomas e logo logo estarei de volta”.

No dia 21 de setembro, o ministro, que fazia parte da comissão brasileira na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), teve o primeiro resultado positivo para a doença, sendo obrigado a se manter isolado por 14 dias nos Estados Unidos.

Por ter contato com Queiroga, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mesmo assintomático, também esteve em isolamento, mas cumpriu a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já no Brasil. Ele permaneceu em quarentena no Palácio da Alvorada.