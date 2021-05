Queixa comum entre turistas, Pelourinho terá força-tarefa contra assédio a visitantes

A cada 10 comentários sobre o Pelourinho no Trip Advisor, plataforma digital de turismo, pelo menos 8 citam importunações feitas por vendedores e comerciantes informais. Os assédios a visitantes e turistas que passam pelo conhecido bairro do Centro Histórico de Salvador são quase consenso no site. A fim combater essa sensação de insegurança e cobrar uma fiscalização pelo poder público de algumas atividades informais, a Associação de Empreendedores do Centro Histórico (ACHE) uniu esforços com forças policiais.

Batizada de Comissão de Segurança do Centro Histórico, na qual participam a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), batalhões da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que fazem o policiamento no local, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, o objetivo é propor soluções para diminuir ou cessar essa prática há muito observada por quem frequenta a região e não é da área. Uma delas é a regulamentação da pintura tribal, da baiana de receptivo e dos benzedeiros, que cobram por serviços antes de combinar com o cliente. A ideia para a criação da Comissão surgiu em um seminário virtual do Instituto ACM.

No Trip Advisor, um internauta, de Brasília, relata que pintores tribais cobraram R$50 pelas pinturas do Olodum que fizeram em seu corpo e no de sua namorada, assim que chegaram ao local. Também foram oferecidas fitas do Senhor do Bonfim. “Achei uma falta de respeito e picaretagem não terem falado que tinha um custo e nem terem perguntado se realmente queríamos fazer essa pintura”, conta.

Já Aryelle Santos, de Goiânia, afirma que um guia, dizendo ser da prefeitura, cobrou R$ 20 para tirar dúvidas e informações. “Acabamos por desistir do passeio. Você dá um passo e tem que pagar por isso. A abordagem do baiano é simplesmente insuportável”, escreveu.

Uma terceira, Bianca, afirma que foi sua “pior experiência como turista” e que não volta mais nunca à Salvador. “Lugar cheio de pessoas te abordando o tempo todo, colocando coisas em você, insistentes, perigosos. Quando você diz que não, te rogam praga e ficam te xingando! Polícia está ali de enfeite, energia pesada, você não tem um minuto de paz para tirar foto com medo de ser roubada. Lá é sujo e abandonado! Minha primeira e última vez!”, critica.

O CORREIO foi até o Centro Histórico, na tarde desta terça-feira (25), e circulou na Praça da Sé e no Terreiro de Jesus, para saber se os visitantes têm a mesma impressão do que aqueles da internet. O paulista Ricardo Barboza, 40, advogado, se demonstrou profundamente irritado com a abordagem de vendedores. Ele passeava com a esposa e os dois filhos.

“É muito irritante, a ponto de chamar a polícia. Não chamei, mas a vontade foi grande, tamanho o grau de indignação”, desabafa o advogado. As abordagens foram as mais diversas. “Desde para tirar foto, para vender produtos e lembrancinhas, para entrar em restaurantes forçados e flanelinha, que foi o que esgotou mais e me deixou irritado”, desabafa. Isso não o impede de voltar ao Pelourinho. “A gente sabe aplicar o não à altura e não deixamos de curtir”, completa.

A moradora de Salvador, Sueli Barbosa, 46, do bairro de Alto de Cocos, diz que não é bem assim: “Nunca aconteceu isso comigo”. Ela inclusive gosta quando oferecem produtos a ela. “Chegam para gente e oferecem coisas que não sabemos que tem na localidade. Nunca me incomodou, muito pelo contrário, me sinto bem. Às vezes, a gente até pede um favor, para tirar foto, indicar alguma coisa”, pontua.

Ela ainda diz que é uma forma de hospitalidade. "É uma coisa boa, uma maneira de eles prestarem e mostrarem a qualidade e serviço e como aqui a gente é hospitaleiro. Mas já presenciei, várias vezes, alguns turistas assustados. É algo que entristece, principalmente para quem vem de longe. Espero que não continue acontecendo, para a gente ter nosso turismo avançando e eles terem coisas boas para levar de nossa Bahia”, completa Sueli, que trabalhou como vendedora ambulante no Pelourinho há 10 anos.

Também moradora de Salvador, Sônia Teles, 47, passeava com a sobrinha, Eloísa Souza, 15, que veio de São Paulo. Nenhuma das duas disseram passar por nenhuma situação de incômodo. “Até agora ninguém abordou a gente. Mas, estava agora na Barra, e lá que os vendedores ficaram em cima, empurrando”, narra.

A turista de Niterói, do Rio de Janeiro, Roselaine Gabriel, 42, foi abordada algumas vezes, principalmente perto do Elevador Lacerda, mas não se importou. Ela entende que ali é o ganha-pão dos ambulantes. “É o trabalho deles né, se estão trabalhando, está bom, melhor que roubar. Roubar que não pode”, opina Roselaine. Ela visitava o Pelourinho com o marido e um casal de amigos, acompanhados por um guia de turismo. Eles chegaram à Salvador na segunda (24) e irão embora no sábado (29)

Para a estudante de serviço social Evelyn Anjos, 22, essas abordagens dão uma sensação de insegurança. “Não me sinto nem um pouco segura, já fico com a bolsa na frente, com medo de assalto. Sempre tem o pessoal da fitinha ou que gosta de fazer pintura. A gente fala que é daqui, mas sempre tem um pouco de resistência. E, por ser mulher, a gente se torna mais vulnerável. Por isso que nunca venho sozinha”, conta Evelyn, que comemorava o aniversário com as irmãs, Jacyele e Leiane.

Baixo índice de assalto

Oficiais da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que fica no Pelourinho, alegaram que o bairro tem um baixo índice de violência e que é uma área tranquila. As ocorrências tendem a aumentar em épocas de mais movimento turístico, como no verão, mas não chega a mais de cinco notificações por dia.

A Polícia Civil também disse que os que importunam são minoria e eles podem responder por crime de importunação ou constrangimento. Porém, são situações de “menor potencial ofensivo”, que levam a prisões. A pena máxima pode chegar a três meses de detenção. A PC não forneceu estatísticas sobre as ocorrências, pois seriam necessárias 48h. O pedido foi feito com prazo de 6h.

O timbaleiro Derimar Ferreira, 31, que faz pinturas tribais em visitantes, explica que é preciso saber como abordar. “Tem pessoas que, às vezes, não dá nem um bom dia, já quer meter o pincel e cobrar um absurdo depois. Minha abordagem é diferente, tem que combinar o preço antes. Infelizmente por causa de um, todos pagam”, lamenta Ferreira.

Ele diz ser cadastrado pela prefeitura de Salvador e ter passado por um curso de três meses do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). “Uma das coisas que a gente aprendeu lá foi: ‘o combinado não sai caro’”. Derimar, apesar de defender que “arte não tem preço”, cobra R$ 10 a pintura básica em crianças e R$20 em adultos.

Comissão de Segurança

O vice-presidente da Ache, Leonardo Regis, demonstra preocupação com o alto índice de reclamações do Trip Advisor. “As experiências nos meios de avaliação têm sido muito negativas e o problema é o mesmo, o assédio”, avalia. A Associação acompanha essas avaliações e repassa para Prefeitura e o Governo do Estado, para tomarem providências.

A solução, para Regis, que representa os comerciantes da região, é uma maior integração do poder público com a categoria, através da regulamentação das atividades ainda não formalizadas. “Existem atividades reconhecidas, como a baiana de acarajé e o vendedor ambulante, mas o pintor tribal, o benzedeiro e a baiana de receptivo ainda não. Por não terem esse reconhecimento do município, a gente não tem controle e existem pessoas que cobram valores absurdos, o que impacta negativamente a experiência do turista”, pondera.

Isso termina afastando visitantes e faz Salvador perder centenas de empregos, acredita Leonardo. “As pessoas não vão porque se sentem intimidadas, na maioria das vezes. Quem sofre é o visitante e, se o visitante não vem, perdemos a implantação de centenas de empregos e empresas que se estabeleceriam ali”, completa.

Com essa premissa, de ampliar a discussão para valorizar o Centro Histórico, que a Comissão de Segurança foi criada, em maio. “O foco é o desenvolvimento econômico da região. Estamos buscando entender e buscar melhores alternativas para que o Pelourinho seja referência nacional e mundial de turismo”, esclarece. As próximas medidas, para incentivar a visitação no local, são implantar a facilidade de estacionamento e melhorar a sensação de segurança, para que o espaço seja “inclusivo para todos.

Em nota, a PM-BA argumenta que atua, através do 18º Batalhão, com um “policiamento ostensivo” em duplas de policias, espalhadas ao londo das ruas, reforçado por guarnições em viaturas e motos e pela companhia de emprego tático operacional (CETO) da própria unidade.

“Em apoio, o policiamento conta com o Batalhão Especializado de Polícia Turística (BEPTur) e do efetivo da Coordenação de Operações e Serviços Extraordinários (COSE) do Comando de Operações Policiais Militares da PMBA (COPPM), todos atuando 24 horas por dia. O policiamento atua nos subsetores da Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Pelourinho, Largo do Carmo e Santo Antônio, dentre outros”, informa a PM-BA.

Segundo a Prefeitura de Salvador, o cadastramento de trabalhadores informais é realizado pela Semop e está em aberto. Assim que for finalizado, será realizado uma qualificação desses ambulantes.

