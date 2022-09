Quem é Amanda Klein, jornalista que teve marido citado por Bolsonaro

Nesta terça-feira (06) o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma sabatina do Jornal da Manhã na Jovem Pan quando atacou a jornalista Amanda Klein.

A situação ocorreu após a comunicadora perguntar sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo feita por Bolsonaro e seus familiares. Jair Bolsonaro respondeu a pergunta de Amanda Klein falando sobre a vida pessoal da jornalista.

"Amanda, você é casada com uma pessoa que vota em mim. Não sei como é o teu convívio com ele na sua casa", falou Bolsonaro. O presidente também chamou a fala de Klein de "leviana".

Quem é Amanda Klein, jornalista atacada por Bolsonaro?

Amanda Klein é uma jornalista de política e economia de 41 anos que já trabalhou na BandNews TV, SBT e atua como apresentadora do programa "Opinião no Ar" da RedeTV!. Ela também trabalha na Jovem Pan.

Quem é o marido de Amanda Klein?

A jornalista é casada com o empresário Paulo Ribeiro de Barros.

Amanda revelou em uma entrevista que seu marido é eleitor do presidente Bolsonaro e que isso gera divergências políticas no casal. Amanda Klein relatou no momento que "o fato de ele votar no Bolsonaro e eu não, não quer dizer que a gente não tenha pontos em comum".