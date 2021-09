Quem é Aninha Nunes, cantora assassinada enquanto andava de moto em Salvador

Aninha Nunes, nome artístico da cantora Ana Cláudia Nunes da Cruz, de 29 anos, construiu uma carreira no pagode baiano antes de ser assassinada na madrugada desta segunda-feira (6). Ela atuava como backing vocal e dançarina de alguns grupos e, mais recentemente, acompanhava o cantor Vinícius Amaral, da banda Uh Brabo Amaral.

Com passagens pelas bandas Golaço e Hashtag, Aninha conseguiu cativar uma parte do público e acumulava 18 mil seguidores nas redes sociais. Seu Instagram é lotado se publicações com cenas de festas e shows que participou.

Ela, que também trabalhava como cabeleireira, gostava de inovar nos penteados e costumava postar fotos e vídeos com resultados dos procedimentos feitos no cabelo dela e no das clientes.

Em sua foto mais recente, amigos, conhecidos e fãs prestaram suas homenagens. “Deus [a] coloque em um bom lugar. Conhecia ela”, comentou um usuário. “Imensurável a tristeza dos amigos e familiares. Deus conforte todos! Assustada com essa notícia”, disse outra.

O caso

A cantora Ana Cláudia Nunes da Cruz, de 29 anos, foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (6) na Avenida Luís Eduardo Magalhães, no Cabula. Segundo a Polícia Civil, a mulher, que já atuou como backing vocal em bandas de pagode, foi baleada quando estava em uma moto com o namorado.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma testemunha contou à polícia que um homem se aproximou do casal em outra moto e atirou contra Ana Cláudia. Baleada, ela morreu ainda no local.

O namorado de Ana Cláudia foi intimado a prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que irá conduzir a investigação.

Ainda não há informação sobre suspeitos ou motivação do crime.