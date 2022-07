Quem era Marcelo Arruda, dirigente do PT morto por bolsonarista em Foz de Iguaçu

Marcelo Aloizio de Arruda, 50 anos, morreu na madrugada deste domingo (10) após ser baleado na sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A Polícia Civil informou que o homem que atirou é o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho. Ao ser atingido, Marcelo Arruda, que estava armado, revidou e atingiu o policial.

Arruda morreu. Já Guaranho foi autuado em flagrante e está no hospital em estado estável, de acordo com a Polícia.

Quem era Marcelo Arruda

Marcelo Arruda era guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Em 2020, o guarda municipal foi candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pela sigla.

Era diretor do Sindicato de Servidores Públicos do município e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Ele deixa mulher e quatro filhos.

"Arruda era um lutador incansável pelas causas dos servidores municipais, para ele não tinha tempo ruim, sempre disposto e aguerrido nas lutas pelos direitos dos trabalhadores. Fica uma lacuna de um grande homem na luta sindical. Neste momento de imensa dor pela perda irreparável, só Deus poderá confortar os corações dos familiares e amigos", disse a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi), em nota de pesar pela morte.

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu também lamentou, por meio de nota, o assassinato. "Marcelo era servidor municipal da Guarda há 28 anos e era também membro da diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais – Sismufi. Ele deixa esposa e quatro filhos. O Legislativo Iguaçuense se solidariza com familiares e amigos enlutados e deseja força para enfrentarem esse momento de dor e tristeza", afirma.