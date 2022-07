Quer já se preparar pro 5G? Samsung Galaxy M53 5G é uma bela opção

O 5G chegou, finalmente, ao Brasil na última quarta-feira (6) começando por Brasília. Ainda com alguns oscilações normais, a tecnologia deve melhor rapidamente e quando chegar a Salvador, até 29 de setembro, no máximo, segundo a Anatel, estará bem melhor. A lista de aparelhos compatíveis com a banda já é boa, mas vamos destacar aqui uma ótima opção, o Samsung Galaxy M53 5G.

A linha da empresa coreana possui celulares com uma valor mais baixo do que a S e superiores aos da linha A. Lançado no Brasil juntamente com o M23, o M53 possui diversos aspectos bem interessantes, a começar pela tela. Com 6.7 polegadas e Super AMOLED Plus, ela possui uma grande variedade de cores e ótima navegação, até por sua da taxa de atualização de 120Hz.

Juntamente com os 8GB de memória RAM e o processador bom de 2,4GHz, consegue aguentar muito bem o rojão de games, janelas de internet e na visualização de filmes. Surpreendentemente, rodou alguns jogos melhor que o Samsung Galaxy S22 Ultra que testamos aqui.

A câmera principal também é excelente, com 108MP, 12000 x 9000 pixels de resolução e gravação em 4K. A frontal é de respeito, com 32MP e que também grava vídeos em 4K. As outras três traseiras que não lá tão boas quanto elas, com 8MP (ultrawide), 5MP (macro) e 2MP (profundidade), mas dão pro gasto, ainda mais que estamos falando de um aparelho de linha intermediária.

O celular conta com modos como superslow, food e noturno (que funciona muito bem em locais noturno com alguma iluminação, 'tratando' a foto automaticamente, e um chamado 'diversão', que traz filtros usados geralmente nos stories de apps de redes sociais, como o Snapchat. Dá para, realmente, para se divertir.

Outro destaque é a espessura dele, com 7.4 milímetros. Para aguentar tudo isso, ele conta com uma bateria de 5.000 mAh e compatibilidade com carregamento super-rápido de 25W. Assim, o M53 carrega 50% de carga em apenas 30 minutos. Na nossa mão, a bateria durou mais de 24 horas com o aparelho sendo bastante utilizado.

O Samsung Galaxy M53 5G foi lançado com preço de R$ 3.499, mas já dá para ser encontrado com valor inferior a R$ 2.500.