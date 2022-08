Quer parar de fumar? Veja onde buscar ajuda gratuita em Salvador

Que o cigarro faz mal à saúde, todo mundo já sabe. Só que parar de fumar também não é simples como num passe de mágica. Para conseguir deixar o vício e a dependência de lado, é necessário muito mais que força de vontade.

Pensando nisso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) lançou ações de conscientização e oferece auxílio para os fumantes. A ação, conta com estratégias de prevenção, acolhimento humanizado e acompanhamentos dos casos durante todo o ano.

As atividades seguem as orientações do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo e são promovidas nos postos de saúde da capital baiana. De acordo com Sulamita Oliveira, técnica de Enfrentamento às Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis da SMS, para ter acesso ao tratamento para deixar de fumar, o primeiro passo é se inscrever em uma das unidades que oferecem o serviço, portando documento de identificação oficial com foto e o Cartão SUS.

“Após a inscrição, o paciente passa por uma entrevista para avaliação do interesse em se tratar e também do nível de dependência da nicotina. Isso porque, em alguns casos, além das terapias em grupo, também é indicado o uso de medicamentos. Vencidas essas duas etapas, o paciente começa a fazer as terapias coletivas semanais”, explica.

São oferecidos serviços multiprofissionais com médicos, psicólogos, dentistas, nutricionistas e enfermeiros. Na primeira consulta, o paciente é avaliado para que seja identificado o nível de dependência e qual o tratamento mais adequado, os medicamentos a serem utilizados e uma indicação mais direcionada no acompanhamento terapêutico.



De acordo com a secretaria, através das campanhas anuais de conscientização nos postos, o índice de fumantes na capital caiu. Dados da pasta apontam que Salvador apresentou diminuição da exposição dos familiares aos riscos do tabagismo passivo, de modo que o número de fumantes passivos em domicílio caiu de 3,9%, no ano de 2019, para 2,9% em 2021.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, dos 2,9 milhões de habitantes em Salvador, 177 mil soteropolitanos eram fumantes, o que representa 6,12%. Já uma pesquisa concretizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2021, aponta a capital baiana em 23° posição no ranking nacional de fumantes.

Atendimento

Fumar pode causar respiratórios graves, a exemplo da bronquite, enfisema e câncer de pulmão. Além disso, pode trazer sérios problemas de doença bucal. Por conta disso, a dona de casa Mônica Santos Pereira, 47 anos, procurou ajuda da secretaria e foi acolhida pela ação do Programa Municipal de Combate ao Tabagismo (PMCT), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Cesar de Araújo, na Boca do Rio.

“Por causa do cigarro, eu só tenho sete dentes na boca. Perdi quase todos. Eu não desejo isso para ninguém e peço aos meus filhos que nunca fumem. Hoje me sinto bem, parei de fumar e estou feliz”, celebrou.

Para recorrer ao tratamento por meio do PMCT, que é gratuito, basta buscar uma das 26 Unidades de Saúde de Salvador:

- USF do Alto das Pombas

- USF Ivone Silveira (Calabar)

- UBS Dr. César de Araújo (Boca do Rio)

- USF Claudelino Miranda (Resgate)

- USF Mata Escura

- USF Calabetão

- USF Cajazeiras XI

- UBS Dr. Péricles Esteves Cardoso (Barbalho)

- USF Joanes Leste (Lobato)

- USF Prof. Eduardo Mamede (Mussurunga)

- UBS Dr. Orlando Imbassahy (Bairro da Paz)

- USF San Martin

- USF Vale do Cambonas (Sete de Abril)

- USF Boa Vista do Lobato

- USF San Martin II

- USF Deputado Luiz Braga (Pirajá)

- USF Bom Juá

- USF Fazenda Grande III

-USF Ilha Amarela

-USF Úrsula Catharino (Garcia)

-UBS Ministro Alkimin (Massaranduba)

-USF Mussurunga I

-USF KM 17 (Itapoan)

-USF Jaqueira do Carneiro (Retiro)

- Centro de Saúde Mental e Reabilitação Álvaro Rubim de Pinho (Bonfim)

- UBS Professor Bezerra Lopes (Liberdade)