Quer saber mais sobre os atores de Round 6? Veja onde encontrá-los no streaming

O público da Netflix está fissurado na série coreana Round 6. Não à toa a produção continua no topo da lista dos mais assistidos da plataforma. Mesmo depois de duas semanas do lançamento

Essa voracidade toda pelo k-drama, aliada à incerteza sobre a possibilidade de uma segunda temporada, provocou curiosidade de saber onde assistir os atores da série em outras produções. A boa notícia é que não é difícil achá-los por aí, inclusive no catálogo da Netflix, e a notícia ainda melhor é que assistir aos outros projetos do elenco de Round 6 é uma excelente forma de mergulhar de vez no mundo da dramaturgia coreana.

Para ajudar, siga as dicas abaixo:

LEE JUNG-JAE (SEONG GI-HUN)

O chofer que vai parar em Round 6 por causa das dívidas adquiridas em jogos de azar é interpretado por um veterano do cinema e da TV coreanas - um dos maiores astros do país desde o k-drama Sandglass, em 1996.

Nos streamings brasileiros, vale procurar por Triple (disponível na Kocowa, plataforma especializada em conteúdo coreano), série romântica onde ele interpreta um executivo de marketing que se envolve com uma aspirante a patinadora. Já no Amazon Prime Video tem o filme The Housemaid, thriller erótico que causou frisson em Cannes e revitalizou a carreira de Jung-jae.

Em 2013, ele foi um dos astros do épico de guerra Operação Chromite, disponível no Brasil pela HBO Max. Por fim, a Netflix é o lar de duas das obras mais recentes estreladas por Jung-jae - o k-drama político Chefe de Gabinete, e o tenso filme de investigação com tons religiosos O Mistério das Garotas Perdidas.

PARK HAE-SOO (CHO SANG-WOO)



Em Round 6, Hae-soo interpreta um executivo de uma firma de investimentos que é procurado pela polícia por roubar dinheiro de seus clientes. Originário do teatro musical, o ator passou a se destacar nas telas em 2017, quando fez o k-drama Manual do Presidiário (disponível na Netflix), onde viveu um astro do beisebol que é condenado por agressão após salvar sua irmã de um estupro.

Também na Netflix, é possível ver Hae-soo na antologia Persona (no segundo capítulo, “Conquistadora”), espécie de “Black Mirror coreana”; e no filme Tempo de Caça, que mistura futurismo distópico com thriller criminal.

HEO SUNG-TAE (JANG DEUK-SU)



A marcante performance de Sung-tae em Round 6, onde interpreta um gângster que entra no jogo para tentar pagar as dívidas, pode transformá-lo em um astro ainda maior do que já é na Coreia do Sul.

Ele começou na atuação um pouco “tarde”, depois dos 30, aparecendo em vários papéis pequenos antes de chamar a atenção em 2016 no thriller histórico A Era da Escuridão (disponível só para aluguel, pelo Google Play), estrelado por Song Kang-ho (Parasita).

Quem quiser vê-lo em ação no streaming pode recorrer aos seus papéis coadjuvantes no k-drama esportivo Racket Boys e no policial Beyond Evil (ambos na Netflix), ou ao melodrama histórico Different Dreams (na Kocowa).

WI HA-JOON (HWANG JUN-HO)

Para muitos espectadores de Round 6, o policial Hwang, que se infiltra no jogo para tentar encontrar o seu irmão, é o grande “galã” da série.

O seu papel de maior destaque até hoje foi em Romance is a Bonus Book, série de comédia romântica disponível na Netflix, mas ele também arrancou suspiros como coadjuvante em Something in the Rain (também na Netflix) e Matrimonial Chaos (na Kocowa).

Já no cinema, vale checar a sua atuação como a versão mais jovem do detetive protagonista de The Chase, thriller criminal sobre a caça a um serial killer - tá na Netflix também!

GONG YOO (O VENDEDOR)

Aparecendo no primeiro e no último episódios de Round 6 como o responsável por recrutar participantes para o jogo mortal retratado na série, Gong Yoo pode ser um rosto familiar para muita gente aqui no Ocidente por causa do genial Invasão Zumbi (originalmente conhecido como Um Trem para Busan).

O filme, disponível na Netflix, foi lançado em 2016 e se tornou um gigantesco hit ao redor do mundo. O sucesso levou Yoo a estrelar Goblin (disponível no Brasil pelo Viki, outro serviço especializado em conteúdo asiático), que aborda a história de uma entidade imortal buscando o verdadeiro amor para quebrar a maldição que o colocou nessa situação.

LEE BYUNG-HUN (O FRONT MAN)

A outra grande participação especial de Round 6 é a de Byung-hun, como o “Front Man” que controla o jogo. Astro de proporções titânicas na Coreia do Sul, ele até apareceu em alguns filmes hollywoodianos, dos dois primeiros G.I. Joe a Red 2 e Exterminador do Futuro: Gênesis, onde interpretou a nova versão do T-1000.

Quem quiser vê-lo em seus projetos coreanos, no entanto, pode procurar o mistério Zona de Risco no Looke - o filme de 2000, dirigido por Park Chan-wook (Oldboy), foi o projeto que o alçou ao estrelato. Na Netflix, é possível vê-lo na ação O Gosto da Vingança, interpretando um agente secreto no k-drama Iris, e como um ativista pela independência coreana em Mr. Sunshine.